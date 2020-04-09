Меры социального дистанцирования значительно ускоряют долгожданное развитие сервисов экспресс-доставки, которые, как мы полагаем, в ближайшем будущем станут новым слоем социальной инфраструктуры города. Когда в городе появится достаточно «темных магазинов» (опорные точки для фирм по доставке), их можно будет успешно использовать для доставки любого вида товаров с любой частотой. При этом сервисы доставки могут быть масштабированы только в крупных городах (от одного миллиона жителей в контексте России), которые имеют следующие параметры: высокая плотность населения, ценность времени для покупателей и достаточные семейные бюджеты. Это не может быть единый сервис по всей стране – даже на развитых рынках – и в лучшем случае компании могут занять позиции в нескольких крупных городах. В России лидером сегмента стал Самокат, за которым следует Яндекс.Лавка. Обе компании работают в Москве и Санкт-Петербурге и используют текущую конъюнктуру для удовлетворения меняющихся потребностей покупателей.

На долю продовольственных товаров приходится почти 50% оборота розничной торговли, оцениваемого в 33 трлн руб., однако лишь малая часть задействована в сегменте электронной коммерции (0,3% общего объема продовольственных товаров). Для быстрого развития необходимо повышение уровней обслуживания, скорости доставки и качества.

Экспресс-доставка, на наш взгляд, является наиболее перспективным направлением, поскольку не только удовлетворяет ежедневные потребности в продовольственных товарах (38% всего объема розничной торговли в настоящий момент), но также может служить платформой для любого ассортимента.

Как мы полагаем, существующие розничные продовольственные сети также могут стать успешными игроками в сегменте экспресс-доставки (или электронной коммерции в целом), если адаптируются к меняющимся тенденциям.

По нашей оценке, около 30% домохозяйств в крупных городах перейдут на экспресс-доставку в среднесрочной перспективе, в случае если такие сервисы будут быстро развиваться и обеспечат высокий уровень обслуживания – по меньшей мере, в Москве и Санкт-Петербурге.