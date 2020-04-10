Розничная торговля: снижение оборотов на 10–95% будет способствовать консолидации сектора
По данным компании Эвотор, на неделе с 30 марта по 5 апреля различные розничные форматы из разных сегментов рынка столкнулись с падением товарооборота и закрытием торговых точек, либо по причине карантина, либо из-за невозможности продолжать бизнес. Все изменения даны относительно уровня недели со 2 по 8 марта (до введения карантина).
Картина по сегментам выглядит следующим образом:
Оборот супер-минимаркетов снизился на 30%, работу прекратили 27% магазинов.
Оборот несетевых аптек упал на 32%, работу прекратили 27% магазинов.
Табачные магазины потеряли около трети оборота, временно закрылось 20% всех точек.
Количество работающих алкомаркетов уменьшилось на 18%, их оборот снизился на 16%.
Выручка пивных магазинов упала на 12%, 14% магазинов приостановили работу.
В случае зоомагазинов сокращение оборота и количества продолжающих работать точек составило 14% и 17% соответственно.
Сильнее всего пострадали следующие сегменты розничного рынка:
Салоны красоты – на указанной неделе число работающих салонов красоты сократилось на 89%, оборот сегмента упал на 90%.
Продавца одежды потеряли 94% оборота, прекратили работу 89% магазинов.
Схожая динамика наблюдалась в сегменте обувных магазинов: снижение составило 92% по обороту и 89% по количеству открытых магазинов.
Доходы книжных магазинов сократились на 88%, на карантин закрылось 75% всех торговых точек.
В случае магазинов хозтоваров закрытие коснулось 43% точек, потери в обороте составили 58%.
Кафе, рестораны и прочие предприятия общественного питания в данный момент работают только на доставку, в связи с чем закрылось 28% всех пекарен, а оборот сегмента сократился на 62%
Как считают специалисты Эвотора, «Если карантин продержится полтора–два месяца, до 70% торговых точек, которые закрылись из-за коронавируса, уже не возобновят свою работу».
Наш комментарий: по оценкам Infoline, в апреле выручка в сегменте розничной торговли может сократиться примерно на 30-40%, тогда как в ресторанном бизнесе показатель может снизиться как минимум наполовину. Это также транслируется в более быструю, чем изначально ожидала компания, консолидацию в секторе. Ранее компания полагала, что доля топ-10 компаний розничной торговли продовольственными товарами вырастет на 40% к 2020-2021 гг. против роста на 33% в 2019 г.
На этой неделе негативные тенденции сохранились, и продажи в гипермаркетах в различных регионах сократились наполовину, поскольку большинство магазинов расположены в удаленных локациях или торговых центрах, которые в настоящий момент закрыты. Оборот дорогих продуктов, в частности, свежих, также снизился, поскольку население постоянно сокращает свои запасы и сменило модель поведения на сберегательную. Однако онлайн-продажи сейчас находятся в выигрышном положении – количество заказов показывает многократный рост.
Мы внимательно следим за развитием макроэкономической ситуации. На текущий момент ключевые вопросы – как долго продлится карантин, как изменится поведение покупателей в течение оставшейся части 2020 г., и сколько из существующих в настоящий момент компаний останется на плаву. Общие перспективы остаются неопределенными.
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