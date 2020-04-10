АЛРОСА в марте реализовала алмазную продукцию на 152,8 млн долл., что на 59% ниже результата аналогичного периода 2019 г. Март традиционно является самым сильным по продажам месяцем – его доля в годовой выручке составляла около 12% в 2017-2019 гг. Совокупная выручка от продажи алмазов в 1 квартале 2020 г. составила 904 млн долл. (спад на 10% к 1 кварталу 2019 г.). Несмотря на большой спад месяц к месяцу, квартальная динамика не продемонстрировала столь глубокого снижения. Апрельские продажи ожидаемо покажут слабую динамику, однако если ситуация с коронавирусом начнет стабилизироваться в мае, то итоговые результаты 2 квартала 2020 г. не будут провальными. Отчет за март негативен для котировок, апрель и май станут решающими.