Использование Microsoft Teams, как одной из наиболее популярных коммуникационных платформ, стремительно растет. Текущие реалии удаленной работы заставляют целые компании проводить совещания, индивидуальные встречи, обсуждать рабочие вопросы в других форматах именно по удаленной связи.

Всего лишь за 2 недели с 16 по 31 марта число минут связи по этой коммуникационной платформе увеличилось в 3 раза до 2,7 млрд минут встреч. Число же видеозвонков увеличилось в 11 раз.

Число пользователей только из сферы образования достигло 183 тыс., телекоммуникационную платформу используют почти во всех странах мира. Ранее сообщалось о 44 млн пользователей, но к настоящему моменту их число вероятно значительно увеличилось.

Но сможет ли Microsoft успешно монетизировать число пользователей? Однозначно, да. Защита интеллектуальных прав и высокая безопасность информационных систем компании позволят нарастить выручку. В бизнес-сегменте Microsoft Teams включается в пакет Office 365 бизнес премиум, хотя для частного использования присутствует бесплатная версия.

Надежность коммуникационной платформы подтверждает то, что Пентагон недавно объявил о внедрении сервиса от Microsoft для дистанционной работы 4 млн сотрудников.

В то время, как основной конкурент Zoom стал эпицентром споров, связанных с кибербезопасностью, Microsoft в последние пару недель пришлось несколько раз настраивать свои облачные службы для обеспечения бесперебойной работы. Сейчас, по сообщениям Microsoft, все технологические препятствия для бесперебойной работы устранены.

С начала года акции Microsoft испытали сначала 20-процентный рост, затем сильное падение на волне глобальной коррекции. Снижение относительно уровней начала года также составило около 20%. Сейчас бумаги на волне восстановления, как и у многих других лидирующих высокотехнологичных компаний, чью услуги пользуются спросом в связи с необходимостью людей дистанцироваться. При преодолении исторически важного уровня $175 вероятно движение к максимумам года в районе $190/акцию.