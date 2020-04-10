Бумаги Microsoft на волне восстановления
Использование Microsoft Teams, как одной из наиболее популярных коммуникационных платформ, стремительно растет. Текущие реалии удаленной работы заставляют целые компании проводить совещания, индивидуальные встречи, обсуждать рабочие вопросы в других форматах именно по удаленной связи.
Всего лишь за 2 недели с 16 по 31 марта число минут связи по этой коммуникационной платформе увеличилось в 3 раза до 2,7 млрд минут встреч. Число же видеозвонков увеличилось в 11 раз.
Число пользователей только из сферы образования достигло 183 тыс., телекоммуникационную платформу используют почти во всех странах мира. Ранее сообщалось о 44 млн пользователей, но к настоящему моменту их число вероятно значительно увеличилось.
Но сможет ли Microsoft успешно монетизировать число пользователей? Однозначно, да. Защита интеллектуальных прав и высокая безопасность информационных систем компании позволят нарастить выручку. В бизнес-сегменте Microsoft Teams включается в пакет Office 365 бизнес премиум, хотя для частного использования присутствует бесплатная версия.
Надежность коммуникационной платформы подтверждает то, что Пентагон недавно объявил о внедрении сервиса от Microsoft для дистанционной работы 4 млн сотрудников.
В то время, как основной конкурент Zoom стал эпицентром споров, связанных с кибербезопасностью, Microsoft в последние пару недель пришлось несколько раз настраивать свои облачные службы для обеспечения бесперебойной работы. Сейчас, по сообщениям Microsoft, все технологические препятствия для бесперебойной работы устранены.
С начала года акции Microsoft испытали сначала 20-процентный рост, затем сильное падение на волне глобальной коррекции. Снижение относительно уровней начала года также составило около 20%. Сейчас бумаги на волне восстановления, как и у многих других лидирующих высокотехнологичных компаний, чью услуги пользуются спросом в связи с необходимостью людей дистанцироваться. При преодолении исторически важного уровня $175 вероятно движение к максимумам года в районе $190/акцию.
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