По предварительным данным, страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи на 10 млн барр. в мае-июне от уровня октября 2018 г., когда общая добыча стран ОПЕК+ превышала 43 млн барр. (данные Bloomberg). В июле и до конца года сокращение составит 8 млн барр., а с января 2021 г. и до апреля 2022 г. – 6 млн барр. Таким образом, сокращение должно составить на первом этапе 23% (до 33 млн барр.), потом добыча вырастет до 35 млн барр. и на последнем этапе достигнет 37 млн барр.

По нашим оценкам, добыча стран ОПЕК+ в апреле составляла ~42,7 млн барр./сутки, т.к. Саудовская Аравия успела нарастить добычу в этом году до 12,3 млн барр. Соответственно, снижение от апрельских уровней будет чуть меньше 10 млн барр. При этом к сокращению могут присоединиться и другие страны, не входящие в ОПЕК+. По крайней мере, их участие выразится в естественном падении добычи из-за низких цен (но она также быстро и восстановится в случае их роста). Такая форма сделки, скорее всего, не будет позитивно воспринята рынком, который ожидал реального сокращения на 10-15 млн барр. от уровней начала года, т.е. без учета дополнительных объемов Саудовской Аравии. Более того, сделка еще не согласована окончательно, так как Мексика была не готова сократить добычу в рамках своей доли на 400 тыс. барр./сутки, а согласна только на 100 тыс. Так или иначе, соглашение не сможет сбалансировать рынок в условиях «изоляции» спроса, что может привести к новому витку падения цен в зависимости от ситуации в мире.

При этом в квотах нет ограничений на добычу газового конденсата (по сути, это легкая нефть), так что некоторые страны могут наращивать его добычу. По данным источников СМИ, России нужно будет сократить добычу нефти с текущих 10,3 млн барр./сутки на 1,8 млн барр. до 8,5 млн барр. без учета конденсата. На втором этапе квота России должна составить 9 млн барр., на третьем 9,5 млн барр. К этим цифрам надо добавить еще добычу как минимум 1 млн барр./сутки конденсата. Более того, мы ожидаем прироста его добычи как минимум на 0,1 млн барр./сутки в 2021 г. Таким образом, добыча в РФ может составить 9,5 млн барр./сутки в мае-июне, потом до конца года — 10 млн барр. и в 2021 г. – 10,6 млн барр. Возможно, российские компании сделают упор на разработку месторождений с более высоким содержанием конденсата, и добыча даже будет выше. В результате по итогам текущего года, по нашим оценкам, добыча в России упадет на 7,3% г./г. до 519 млн т по сравнению с 560 млн т годом ранее.

Падение в объемах экспорта нефти и нефтепродуктов может быть не таким существенным по сравнению с сокращением добычи. Мы полагаем, что внутренний спрос на нефтепродукты сократится как минимум на 15% г./г., а высвободившиеся объемы будут перенаправлены на экспорт. В итоге, по нашим оценкам, суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов может сократиться на 6,4% г./г. в физическом выражении. От такого падения зарубежных продаж нефти и нефтепродуктов совокупные объемы российского экспорта в целом при прочих равных сократятся на 2,8 п.п., что выразится в негативном вкладе в ВВП на уровне —0,9 п.п.