Московские торговые центры в конце марта потеряли более 70% посетителей, согласно данным Watcom Group. Причина спада — введенные ограничения в связи с предупреждением распространения коронавируса. Закрыты непродовольственные магазины, залы кафе и рестораны, спортивные и развлекательные центры.

В результате большинство арендаторов испытывают колоссальное давление на фоне сложившейся ситуации, потеряв товарооборот. Это ведет к снижению доходов торговых центров, поскольку стоимость аренды, как правило, включает определенный процент от оборота конкретной торговой точки. Кроме того, в подобных экстремальных условиях арендаторы вынуждены вести диалог о предоставлении им арендных каникул, а также сокращать арендуемые площади. Таким образом, финансовое положение торговых центров в настоящий момент резко ухудшается.

После снятия ограничений в городе торговые центры столкнутся с новыми вызовами, в основе которых будут структурные изменения в экономике и поведении потребителей.

Во-первых, сокращение спроса из-за падения покупательской способности отрицательно повлияет на розничные продажи. По нашим оценкам, реальный оборот розничной торговли в текущем году упадет до 3%.

Во-вторых, в режиме самоизоляции поведение потребителей меняется. Сложившаяся ситуация создала условия для форсирования продаж через интернет-магазины.

В результате ожидаемое сокращение спроса и увеличение доли продаж через интернет-магазины могут побудить компании розничной торговли оптимизировать свои операции и закрыть некоторые торговые точки. В результате торговые центры столкнутся с ростом вакантных площадей, доля которых в Москве, по нашей оценке, резко возрастет в текущем году до 15,3% на фоне спада в экономике.