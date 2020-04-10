Торговые центры столкнутся с ростом вакантных площадей
Московские торговые центры в конце марта потеряли более 70% посетителей, согласно данным Watcom Group. Причина спада — введенные ограничения в связи с предупреждением распространения коронавируса. Закрыты непродовольственные магазины, залы кафе и рестораны, спортивные и развлекательные центры.
В результате большинство арендаторов испытывают колоссальное давление на фоне сложившейся ситуации, потеряв товарооборот. Это ведет к снижению доходов торговых центров, поскольку стоимость аренды, как правило, включает определенный процент от оборота конкретной торговой точки. Кроме того, в подобных экстремальных условиях арендаторы вынуждены вести диалог о предоставлении им арендных каникул, а также сокращать арендуемые площади. Таким образом, финансовое положение торговых центров в настоящий момент резко ухудшается.
После снятия ограничений в городе торговые центры столкнутся с новыми вызовами, в основе которых будут структурные изменения в экономике и поведении потребителей.
Во-первых, сокращение спроса из-за падения покупательской способности отрицательно повлияет на розничные продажи. По нашим оценкам, реальный оборот розничной торговли в текущем году упадет до 3%.
Во-вторых, в режиме самоизоляции поведение потребителей меняется. Сложившаяся ситуация создала условия для форсирования продаж через интернет-магазины.
В результате ожидаемое сокращение спроса и увеличение доли продаж через интернет-магазины могут побудить компании розничной торговли оптимизировать свои операции и закрыть некоторые торговые точки. В результате торговые центры столкнутся с ростом вакантных площадей, доля которых в Москве, по нашей оценке, резко возрастет в текущем году до 15,3% на фоне спада в экономике.
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