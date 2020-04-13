В пятницу российский рынок акций торговался в гордом одиночестве, поскольку западные площадки были закрыты по случаю празднования католиками Страстной пятницы. В отсутствие внешнего фона и внутренних драйверов роста отечественные инвесторы предпочли зафиксировать прибыль последних дней, что привело к снижению индекса Мосбиржи на 0,9%.

Сегодня некоторые европейские рынки также не будут работать, но американский рынок возобновит торги. Пока к нашему открытию американские фьючерсы снижаются на 1,8%, отыгрывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в Штатах.

Учитывая, что нефть не показывает признаков существенного роста, откроемся мы в минусе, в районе 0,5-1%. Однако шортами увлекаться не следует, рынок сейчас очень волатильный, и настроения меняются быстро. Но пока все говорит о том, что сегодня «медведи» смогут заработать.

По-прежнему нет определенной информации об итогах переговоров стран G20 по вопросу снижения добычи: называются цифры от 3,5 до 5 млн баррелей в сутки. Но, похоже, это будет все-таки «рыночное» сокращение:нефтедобывающие компании вынуждены снижать добычу из-за ее нерентабельности.

Страны ОПЕК+ сократят производство «черного золота» на 9,7 млн баррелей в сутки: по последним данным Мексика согласилась снизить добычу лишь на 100 тыс баррелей, в то время как на нее закладывался лимит в 400 тыс.

В результате, пока нефть торгуется в районе закрытия в четверг. Мы не исключаем попыток увести котировки под отметку 30 долларов за баррель на фоне несколько разочаровывающих итогов саммитов и продолжающегося превышения предложения над спросом.

Нынешняя ситуация неблагоприятна для отечественных нефтяных компаний, которым придется сокращать добычу в условиях низких цен. Однако это меньшее зло из возможных. Если соглашения не было бы вообще, уже через несколько недель сокращать бы пришлось не 2,5 млн баррелей, а 4-6 млн, причем при цене на нефть в районе 20 долларов.

Поэтому в нынешних условиях мы пессимистично смотрим на акции нефтяных компаний из-за неизбежного падения их прибылей. Впрочем, от сильных просадок «Роснефть» и «Лукойл» будут удерживать программы обратного выкупа акций.

Сокращение добычи и низкие цены на нефть приведут к дальнейшему снижению притока валютной выручки в страну и будут продолжать давить на рубль. Пока российская валюта растет исключительно в результате валютных интервенций Банка России и низкого, практически околонулевого, спроса на валюту со стороны импортеров и населения из-за режима самоизоляции по всей стране.

С утра на малоликвидном рынке Форекс рубль продолжает восходящий тренд, прибавляя к доллару около процента.

Укрепление рубля также станет негативным фактором для акций российских экспортеров.