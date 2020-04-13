Еще неделю назад на рынке курсировали слухи, что сделка между итало-американской Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской PSA Group может не состояться. Они основывались на данных о снижении продаж, распространении коронавируса, ограничении выпуска автомобилей. Растеряли капитализацию и разные компании, входящие в альянсы FCA и PSA. Высокие планки по выплате дивидендов становятся тормозом расширения бизнеса.

Но глава PSA Карлос Таварес, будущий глава объединенной компании, опроверг все слухи о возможном срыве сделки. Напротив, PSA и FCA максимально ускорят процесс полного слияние.

Целью ускорения завершения сделки может стать необходимость избежать ситуации неопределенности, связанной со структурой руководства новой компании. В Совете директоров PSA и FSA будут представлены наравне, а акционеры FCA и PSA получат по 50% акций объединенной компании.

Завершение объединения позволит получать синергетический эффект от кооперирования усилий на конкурентных рынках в размере до 3,7 млрд евро в том случае, если удастся избежать закрытия части производств. Около половины прибыли обеспечит совмещение автомобильных платформ, семейств двигателей, совместное использование технологических преимуществ моделей компаний. Другая половина прибыли будет обеспечена экономией на совместных закупках, логистике, маркетинге, IT.

Ускорение объединение базируется на расчетах, согласно которым дополнительный денежный поток будет генерироваться начиная с первого года существования новой компании. Расходы на реструктуризацию будут не столь значительны. Однако максимальное увеличение прибыли от синергии FCA и PSA планируется лишь на четвертый год работы.

Что касается технологической подоплеки объединения FCA и PSA, то их, как и многих автогигантов, как например Renault-Nissan подталкивает к созданию альянса необходимость соответствия жесткому экологическому законодательству, создания самоуправляющихся транспортных средств, запрос на интеграцию автомобилей в информационные сети.

Ожидаем, что объединенная компания с общим штатом сотрудников более 400 тыс. человек сможет уже в 2021 г. увеличить продажи с нынешних 8,7 млн машин в год до 9-9,5 млн, при этом имеющийся промышленный потенциал – до 14 млн машин. И хотя на волне экономического спада суммарная капитализация упала ниже оценки на начало года в $47 млрд, будущее выведение на рынок обновленных моделей значительно повысит интерес инвесторов.