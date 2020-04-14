ОПЕК+ поддержало оптимизм инвесторов в отношении российских облигаций
В понедельник цены российских облигаций демонстрировали положительную динамику, особенно на дальнем участке кривой. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,65% (-1 б.п.), 15-летних — до 6,87% (-4 б.п.). Доходность Russia`29 снизилась до 2,94% годовых (-2 б.п.).
Оптимизм инвесторов в отношении российских облигаций был поддержан соглашением ОПЕК++ по сокращению добычи нефти на 15-20 млн барр/день, которое должно способствовать балансировке рынка в условиях падения спроса.
Вышедшая сегодня статистика по внешней торговле КНР в марте оказалась лучше прогнозов. Экспорт снизился на 6,6% г/г (ожидалось —13,9%), импорт сократился на 0,9% г/г (ожидалось —9,8%). Восстановление деловой активности в Китае способствует росту спроса на сырье и активы развивающихся стран. На этом фоне сегодня умеренный рост цен рублевых облигаций может продолжится. В ближайшие несколько недель ожидаем смещения доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 6,5% – 6,6% годовых.
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