Российский рынок акций, открывшись вчера процентным ростом, в течение дня растерял весь потенциал и сумел закрыться лишь в символическом 0,1-процентном плюсе. Хуже рынка выглядели бумаги нефтяного сектора, что вполне логично: низкие цены на нефть сократят прибыли компаний отрасли.

Основное негативное влияние на Индекс Мосбиржи оказывала снижающаяся нефть. Сегодня падение стоимости «черного золота» продолжается, и котировки пока закрепились под психологически важной отметкой 30 долларов за баррель.

Соглашение о сокращении добычи начнет действовать только в мае, а пока на рынке по-прежнему ощущается превышение предложения над спросом. Сильная поддержка для котировок нефти располагается в районе 27 долларов за баррель, и сегодня мы вполне сможем пощупать ее на прочность.

Ждем статистики от Минэнерго США по запасам. Вчера Американский институт нефти сообщил о росте показателя на 13,1 млн баррелей. Однако большее влияние на рынок окажут данные по ежесуточной добыче в Штатах. Не исключено, что скоро рынок начнет трактовать рост запасов как позитивный факт, поскольку заполненность хранилищ станет одним из главных факторов, подталкивающих американских нефтяников к сокращению добычи.

Пока ожидаем продолжения снижения «нефтянки» в первой половине дня. Но от сильных распродаж рынок удержат выросшие вчера американские индексы. Впрочем, фьючерсы на них сегодня в ходе азиатской сессии ушли в легкий минус.

В целом ждем открытия российского рынка акций около вчерашнего закрытия, может быть совсем небольшим снижением.

Потенциально очень сильно выглядят акции золотодобывающих «Полюса» и «Полиметалла», которые вчера и были в лидерах роста. Огромная дополнительная ликвидность, вброшенная в рынок в последние недели, создает риски роста инфляции, лучшей защитой от которой является золото.

Однако сегодня основной драгоценный металл немного снижается в цене, и по этим двум бумагам будет наблюдаться фиксация спекулятивной прибыли. Однако на просадках мы рекомендуем среднесрочным инвесторам их покупать.

Удивляет динамика рубля, который полностью проигнорировал вчерашнее снижение нефти. Такому есть только одно объяснение: ЦБ искусственно укрепляет курс российской валюты, создавая комфортные условия для размещения Минфином ОФЗ. Посмотрим, насколько удачными будут сегодняшние аукционы финансового ведомства.

Поддержка по паре доллар-рубль располагается в районе отметки 72,5. О том будет ли она пробита или нет, судить невозможно, все будет зависеть от намерений регулятора.



