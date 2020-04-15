X5 Retail Group в четверг, 16 апреля, опубликует операционные результаты за 1к20, а 24 апреля представит финансовые результаты за тот же период и проведет телеконференцию. Учитывая недавний всплеск спроса на продовольственные товары, мы предполагаем ускорение роста выручки в марте до 17% г/г против 13% г/г в январе–феврале и квартальную доходность в 15,8% (с вероятностью превышения наших годовых прогнозов). Мы принимаем во внимание давление на прибыльность – валовая рентабельность может снизиться на 40 бп г/г, до 24,4%, на фоне высокой базы в сочетании с оптимизацией товарных потерь и сокращением инвестиций в цены, при этом повышение расходов на санитарно-гигиенические мероприятия и на персонал скажется на рентабельности EBITDA (снижение на 40 бп г/г, до 6,7%), – в связи с чем мы можем оценить предстоящие результаты как умеренно позитивные. Из-за карантинных мер трафик сократился на 25% в магазинах у дома и на 50% в магазинах более крупных форматов, однако это компенсируется резким увеличением среднего чека ввиду покупок «про запас», что вполне может обеспечить дальнейший рост выручки в апреле. Между тем факторы поддержки имеют кратковременный характер, поэтому мы по-прежнему осторожно оцениваем перспективы сектора, учитывая неопределенность сроков карантинных ограничений, влияния кризиса на потребление и масштабов господдержки. Мы продолжаем Пересмотр рекомендации по бумагам X5 Retail Group.

Покупки «про запас» в магазинах у дома. Введение мер социального дистанцирования и опасения покупателей относительно наличия товаров в продаже вызвали всплеск спроса в середине марта. Как рассказал генеральный директор X5 Игорь Шехтерман, компания начала 2020 год хорошо: в январе–феврале рост выручки составил 13%, а в период 1–18 марта ускорился до 17%. За период с 20 марта посещаемость снизилась, а в магазинах у дома (79% всего объема продаж в 2019 г.) наблюдалась тенденция покупок «про запас»: сопоставимый трафик Пятерочек с 1 апреля снизился на 16,7% г/г, а средняя стоимость покупки выросла на 50%. Как мы полагаем, X5 Retail Group может показать более сильные результаты, чем другие продовольственные розничные сети, так как у компании больше магазинов у дома (которые продолжают работу) и возможностей адаптироваться к быстро меняющимся условиям, в том числе развернуть инфраструктуру интернет-продаж продовольственных товаров на платформе Perekrestok.ru и запустить сервис экспресс-доставки (хотя его вклад в общую выручку пока незначителен). В итоге мы прогнозируем рост выручки на 15,8% г/г в 1к20 с вероятностью дальнейшего ускорения в начале 2к20.

Прибыльность и оценка. Согласно нашей модели, валовая рентабельность составит 24,4%, снизившись на 40 бп г/г на фоне сокращения инвестиций в цены и оптимизации товарных потерь. Улучшение операционной динамики, как мы полагаем, будет нейтрализовано дополнительными расходам на санитарно-гигиенические мероприятия в размере 1 млрд руб. за март, отчислениями на сумму 500 млн руб. в долгосрочную программу стимулирования руководства и дальнейшими списаниями активов сети Карусель. В итоге мы предполагаем снижение рентабельности EBITDA на 40 бп г/г, до 6,7%, что чуть ниже определенного стратегией целевого уровня. Наш прогноз по чистой прибыли за квартал равен 8,2 млрд руб. что подразумевает снижение чистой рентабельности на 12% г/г, до 2,0%. По сравнению с минимумами середины марта стоимость ГДР X5 Retail Group поднялась на 49% (опередив индекс РТС, который за тот же период восстановился на 35%). С учетом текущих котировок бумаги X5 по коэффициенту EV/EBITDA на 2020 г. оценены в 6,2x, что соответствует дивидендной доходности 5%.