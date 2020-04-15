Сезон публикации отчетности за 4к/2п/2019 г. близится к завершению. Результаты российского рынка девятый квартал подряд оказались лучше ожиданий, однако стоит отметить, что превышение прогнозов над фактическими показателями сокращается третий квартал подряд. Консенсус-прогноз по прибыли на акцию для индекса MSCI Russia с начала года снизился на —36% вследствие падения цен на нефть и ослабления рубля, а также на фоне ожиданий рынка в отношении темпов экономического роста.

У Лукойла (-6,7% в долларовом выражении к РТС через неделю после публикации отчетности) выручка и EBITDA совпали с ожиданиями. Чистая прибыль, однако, была существенно ниже консенсус-прогноза, что привело к снижению котировок акций. Выручка Татнефти (+6%) превысила консенсус-прогноз, однако EBITDA и чистая прибыль из-за списаний оказались значительно ниже. С корректировкой на разовые статьи EBITDA превысила консенсус-прогноз на 5%. Выручка Транснефти (+2,7%) превысила консенсус-прогноз, однако мы отмечаем несколько сюрпризов ниже операционного уровня. Компания отразила в отчетности 3,0 млрд руб. дополнительных отчислений в резервы по загрязнению нефти в трубопроводе Дружба и прибыль от ассоциированных компаний в размере 14 млрд руб.

Результаты металлургических компаний в целом совпали с прогнозами. Исключение составил Евраз (-5,5%), который показал хороший результат по EBITDA, превысившей консенсус-прогноз преимущественно благодаря более высокой выручке. Основной позитивный сюрприз преподнес показатель FCFE на уровне 750 млн долл. и объявление о выплате дивидендов в объеме 580 млн долл. У Русала (-14,8%) EBITDA превысила консенсус-прогноз, тогда как скорректированная чистая прибыль на уровне —138 млн долл. оказалась ниже ожиданий. У Алросы (+1,3%) EBITDA в размере 29,2 млрд руб. превысила консенсус-прогноз благодаря снижению расходов на учет запасов. У Полиметалла (+23%) EBITDA также превысила ожидания, в основном благодаря снижению коммерческих, общехозяйственных и административных расходов.

У Аэрофлота (-7,6%) EBITDA была ниже консенсус-прогноза. Компания показала убыток по строке чистая прибыль в размере 7 млрд руб.

Слабые результаты X5 Retail Group (+6%) за 4к19 в целом совпали с прогнозом в части EBITDA, однако ряд неоперационных статей в отчете о прибылях и убытках способствовал снижению чистой прибыли до 865 млн руб., что значительно ниже прогноза

Финансовые результаты Яндекса (-3,5%) за 4к19 оказались хуже консенсус-прогноза, тогда как результаты Mail.ru Group (-9%) 4к19 в целом совпали с прогнозом компании на 2019 г. и консенсус-прогнозом.

Сбербанк (динамика котировок наравне с индексом) показал рост чистой прибыли на +10,0% г/г при доходности собственного капитала в 20,3%, что соответствовало ожиданиям руководства банка. Чистая прибыль Тинькофф-Банка (-4,5%) превысила консенсус-прогноз при доходности собственного капитала в 49%. Тинькофф-Банк также возобновил выплату дивидендов: промежуточные дивиденды в пересчете на акцию составили 0,21 долл. В случае Московской биржи (+15%) EBITDA и чистая прибыль превысили консенсус-прогноз при сильных операционных показателях эмитента.

Результаты Энел Россия (+6%) за 2019 г. содержали несколько сюрпризов, превысив прогноз руководства, представленный во время дня стратегии. У Русгидро (-8%) чистая прибыль за 2019 г. оказалась ниже консенсус-прогноза из-за списаний.



