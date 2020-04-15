Прогноз результатов ММК за I квартал: выручка увеличилась на 5% к/к
Объемы производства и продаж в целом соответствовали нашим прогнозам – они снизились на 1–2% к/к из-за ремонтов доменной печи №2 и конвертерных мощностей, а также плановой реконструкции прокатного стана 2500.
Ассортимент продукции оказался лучше ожиданий: продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) превысили нашу оценку на 5%, при этом, насколько мы понимаем, доля продаж на внутреннем рынке была вблизи рекордного уровня – около 95%. В результате средние цены реализации стали и стальной продукции превысили наши прогнозы на 3%.
ММК опубликует квартальные финансовые результаты 29 апреля. Исходя из представленных данных, компания может показать в 1к20 рост выручки на 5% к/к. Как мы полагаем, денежная себестоимость слябов снизится на 5% к/к, до 268 долл./т, что обусловлено в основном ослаблением рубля. Благодаря повышению цен реализации в сочетании со снижением затрат EBITDA может вырасти на 33% к/к, до 423 млн долл. (но останется приблизительно на уровне годичной давности). С учетом вероятного сезонного наращивания оборотного капитала мы ожидаем снижение свободного денежного потока до 49 млн долл. Согласно дивидендной политике, предусматривающей выплату акционерам 100% скорректированного свободного денежного потока, компания может объявить дивиденды за 1к20 на общую сумму 74 млн долл. (доходность за квартал – 1,2%).
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