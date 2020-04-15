Северсталь представит квартальные финансовые результаты 24 апреля.

Исходя из представленных данных, мы предполагаем сокращение выручки на 3% к/к. Благодаря увеличению производства стали и снижению курса USDRUB на 5% к/к, мы прогнозируем уменьшение денежной себестоимости слябов на 11% к/к, до 201 долл./т, при этом EBITDA, по нашей оценке, также снизится на 7% к/к, до 558 млн долл. С учетом вероятного сезонного наращивания оборотного капитала мы ожидаем уменьшения свободного денежного потока за квартал до 24 млн долл., исходя из чего значение коэффициента долговой нагрузки останется практически без изменений на отметке 0,6x. Согласно дивидендной политике, предусматривающей выплату акционерам 100% скорректированного свободного денежного потока, компания может объявить дивиденды за 1к20 на общую сумму 180 млн долл. (доходность за квартал – 1,7%).