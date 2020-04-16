В среду на рынке отыгрывались макростатистика и движения на внешних фондовых и сырьевых площадках. Среди ликвидных бумаг на положительной территории закрылись акции Фосагро (+1,08%). Аутсайдерами стали бумаги Татнефти (-8,64%). Пара USD/RUB поднялась выше 75.

X5 (-2,90%) опубликует операционные результаты за первый квартал. Темпы открытия магазинов могли снизиться до 8%. Мы ожидаем, что общий объем реализации составил 487 млрд руб., а показатели продаж по сопоставимым магазинам не претерпели существенных изменений. Наиболее пострадавшим у продуктовых ритейлеров стал сегмент магазинов крупного формата. Их продажи в апреле могли сократиться более чем на 50%. Это не компенсируется ростом интернет-продаж. Однако у Х5 направление гипермаркетов генерирует всего 5% выручки, а 78% продаж обеспечивают магазины «у дома», где падение продаж составило примерно 30%. Розничная торговля быстро восстановится после снятия карантина, поэтому динамика котировок ритейлеров будет «лучше рынка».

Алроса (-5,67%) также представит операционную отчетность за первый квартал. Мы ожидаем, что объем добычи мог вырасти до 9,4 млн карат. Однако на фоне пандемии, которая затронула и Индию, продажи могли сократиться до 7,5 млн карат и ниже. При этом цены, вероятнее всего, могли снизиться в пределах 8%. Еще сильнее объемы реализации сократятся по итогам текущего квартала. Цены при этом будут восстанавливаться быстрее, чем объемы в силу специфики товара. Сохраняем рекомендацию «покупать»: позициям Алросы на рынке ничего не угрожает.

Ожидаем продолжение коррекции. В фокусе статистика промпроизводства в России и данные о динамике заявок на пособие в США. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 74,00-75,00, прогноз по индексу Мосбиржи: 2450-2550 пунктов.