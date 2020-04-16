Президент Путин поручил направить на поддержку отечественных авиакомпаний более 23 млрд руб. Эти средства могут быть направлены на пополнение оборотного капитала, покрытие лизинговых платежей или расходы на оплату стоянки воздушных судов.

Мы считаем новость нейтральной для Аэрофлота, поскольку идея о государственной поддержке авиаперевозчиков озвучивалась уже не раз. Эти платежи, скорее всего, будут иметь форму государственных субсидируемых кредитов на определенные цели – погашение обязательств по заработной плате, лизинг воздушных судов. Еще одна возможная форма поддержки – прямое субсидирование или вливание денежных средств. Однако стоит отметить, что это не мировая практика. В Европе и США авиакомпании получают господдержку в виде кредитов на возвратной или условной основе, чаще всего это госкредиты.