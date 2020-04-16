Citigroup, один из ведущих банков США, представил весьма неутешительные результаты деятельности за I квартал, на который пришлось начало «коронакризиса». Чистая прибыль рухнула на 46% в годовом выражении до $2,52 млрд, или $1,05 на акцию, тогда как аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали $1,07 на бумагу.

Квартальная выручка Citigroup увеличилась на 12% в годовом выражении до $20,73 млрд и превзошла консенсус-прогноз на уровне $19 млрд. Драйвером роста выручки стало подразделение по работе с институциональными клиентами (ICG), чьи доходы подскочили на 25% до $12,84 млрд благодаря сильным показателям сегмента торговых операций с активами с фиксированной доходностью и акциями. При этом доходы розничного подразделения (GCB) повысились на 1% до $8,17 млрд.

Главным фактором падения прибыли стало резкое увеличение резервов на возможные потери по кредитам – до $4,89 млрд по сравнению с $253 млн в IV квартале прошлого года. Операционные расходы составили $10,59 млрд, практически не изменившись как в квартальном, так и в годовом выражении благодаря мерам по контролю над затратами.

В отчетном периоде Citigroup вернул акционерам $4 млрд за счет выплат акций и дивидендов.

По словам главы Citigroup Майкла Корбата, на показатели прибыли банка в I квартале повлияла вспышка коронавируса Covid-19. В то же время благодаря хорошей работе в предшествующие годы банк создал достаточный запас прочности. И хотя неопределенность относительно возможных масштабов и продолжительности влияния вируса на мировую экономику остается высокой, как заявляет М.Корбат: «У нас есть достаточно ресурсов, чтобы обслуживать наших клиентов, не ставя под угрозу нашу безопасность и устойчивость».