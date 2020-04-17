Российский рынок акций на будущей неделе попробует определиться с дальнейшим трендом
Российский рынок акций завершает неделю продолжением умеренного роста на фоне улучшения настроений на внешних рынках и попыток восстановления нефтяных цен.
Макростатистика зафиксировала падение ВВП КНР в первом квартале на 6,8% в годовом выражении. Впрочем, рекордное в истории квартальное падение китайской экономики было сглажено данными о промпроизводстве в марте, динамика которого оказалась значительно лучше прогнозов, что указывает на экономическое восстановление второй экономики мира. Отчасти сегодняшний позитив связан с тем, что ряд стран, в том числе США сигнализируют о скорой поэтапной отмене введенных из-за пандемии коронавируса жестких ограничений, что опять же обещает постепенное оживление экономической активности.
Фактором уязвимости для российского рынка акций и рублевых активов в целом на будущей неделе, по нашему мнению, продолжат оставаться цены на нефть. Новая сделка ОПЕК+ не сняла опасений перенасыщения рынка сырья, порции негативных макропрогнозов и обвальной статистики добавляют неуверенности нефтяных ценам.
Понедельник, 20 апреля, будет ознаменован публикацией данных по торговому балансу Японии, а также объему розничных продаж и уровню безработицы в РФ в марте. Во вторник обратим внимание на апрельский индекс экономических настроений ZEW в Германии и продажи на вторичном рынке жилья США в марте. Ключевыми данными среды будут объем промышленного производства в России (г/г) за март и информация о недельном изменении запасов сырой нефти в США от EIA.
Из макростатистики четверга важным для инвесторов будет индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии за апрель, производственный PMI за текущий месяц также будет опубликован и в США. Кроме того, в этот день станут известны мартовские объемы продаж новостроек в Штатах. В пятницу отметим публикацию индекса делового климата IFO Германии за апрель и объем базовых заказов на товары длительного пользования в США в марте.
В этот же день, 24 апреля, пройдет заседание Банка России по денежно-кредитной политике. С учетом последних сигналов регулятора снижение ключевой ставки видится нам основным сценарием для предстоящего заседания.
В США на предстоящей неделе продолжится сезон корпоративных отчетностей, финансовые результаты за первый квартал представят гиганты Amazon com, Alphabet, Visa, Intel, Coca-Cola, Netflix, AT&T. В России Совет директоров Татнефти, Роснефти, ТМК, Энел Россия дадут рекомендации по дивидендам за 2019 г. Лента, ТМК, Распадская опубликуют операционные результаты за I квартал 2020 г. Северсталь обнародует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2020 г.
По нашим оценкам,в динамике индекса Мосбиржи на будущей неделе может превалировать боковой формат, направление выхода из области 2500-2650 пунктов будет главным образом зависеть от изменения общерыночных настроений, ценовой конъюнктуры в нефти, "вирусного" новостного фона.
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