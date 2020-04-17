Boeing открывает производство после карантина. Возобновлен будет выпуск коммерческих самолетов моделей 747, 767, 777 и 787. На работу вернутся 27000 сотрудников корпорации. С 20 апреля, начнется поэтапное восстановление работы предприятия Puget Sound в штате Вашингтон, которое обеспечивает 80% производства Boeing.

Boeing нуждается в позитивных новостях для инвесторов после попадания в «идеальный шторм». В ближайшие дни также начнется подготовка к возобновлению сборки самолетов модели 737 MAX.

Важным фактором поддержки является государственная помощь, на которую рассчитывает исполнительный директор Дейв Кэлхун. По его словам, компания поддерживает ликвидность в своем бизнесе и в цепочке поставок и будет делать это до тех пор, пока клиенты снова не начнут покупать самолеты. Пока от руководства компании мы слышали лишь пожелания получить от государства доступ к ликвидности, включая гарантии по кредитам, как минимум на $60 млрд для авиационно-космической промышленности в целом. Президент Трамп, со своей стороны, заявил, что Boeing пока не обращался за финансовой помощью, но допустил, что это произойдет в ближайшее время. В настоящий момент нанятые Boeing инвестиционные банки Lazard и Evercore Inc. оценивают объемы потенциальной помощи правительства США и необходимый размер кредитов от частного сектора.

Конгресс уже выделил $17 млрд в виде прямых займов для компаний, связанных с национальной безопасностью, которыми Boeing может воспользоваться. Концерн также мог бы принять участие в финансируемой казначейством программе кредитования Федеральной резервной системы.

Мы считаем, что Boeing подает пример другим производственным гигантам, демонстрируя, что можно возобновлять деятельность, строго соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы. Компания введет комплекс мер предосторожности, включая сдвиг начала смены для разных сотрудников, маркировку пола, для соблюдения минимальной дистанции, соответствующие предупреждающие вывески. Обязательным для всего персонала будет ношение медицинских масок и других средств защиты на предприятии в Вашингтоне.

В текущий момент бумаги Boeing близки к многолетним минимумам. Объясняется это и проблемами отрасли в целом. Приостановили полеты 2500 американских самолетов, а пассажиропоток сократился более чем на 95%. Но пик заболеваемости COVID-19 пройден 9 апреля. Инвестсообщество надеется на снятие карантина в мае. То, что Boeing выстоит и останется одной из крупнейших по капитализации компанией США, подтверждает решимость главы Белого дома не допустить, «чтобы что-то случилось с Boeing». Бумаги компании интересны для покупки при цене вблизи $100 за акцию.