Новость. Мосбиржа проводит опрос брокеров на тему интереса к торговле иностранными акциями. Об этом сегодня пишет Коммерсант со ссылкой на участников рынка. Деталей по поводу времени и формата запуска нового направления пока нет.

Эффект на акции. Мы считаем потенциальное расширение перечня инструментов на рынке акций позитивным событием. Данное направление может стать востребованным, в частности среди розничных клиентов и оказать поддержку комиссионному доходу биржи. В данный момент лидером отечественного рынка по торговле иностранными акциями является Санкт-Петербургская биржа, чей оборот в данном сегменте в 2019 г. составил 3 млрд долл. (1,5% от оборота Мосбиржи на рынке акций за тот же период).