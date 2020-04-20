Операционные результаты Группы Эталон за 1к20 отражают конъюнктуру рынка до введения карантинных мер (и их негативного воздействия). Новые продажи жилья снизились на 25% г/г на фоне высокой базы, а средняя цена продажи квартир поднялась на 18% г/г.

Между тем сейчас нас интересуют продажи в апреле, поскольку в рамках общей для сектора тенденции они могут резко сократиться, о чем свидетельствуют комментарии Группы ПИК (ее продажи уже упали на 65% м/м). Акционеры компании на внеочередном собрании вчера одобрили программу выкупа до 10% акционерного капитала (соответствует около 34 млн долл., исходя из цены вчерашнего закрытия).

Если падение продаж продолжится пару месяцев, выкуп акций и выплата дивидендов (12 руб. на одну ГДР, доходность 14%, исходя из последних комментариев компании), как мы полагаем, уже не будут приоритетом ввиду ухудшения ситуации с ликвидностью.

По состоянию на конец 2019 г. Группа Эталон располагала денежными средствами на сумму 31 млрд руб., чего, по нашим расчетам, хватит для продолжения строительства в течение полугода и выполнения текущих обязательств по продажам.

Учитывая неопределенность в отношении дальнейших операционных показателей, распределения денежных средств и стратегии, мы продолжаем Пересмотр рекомендации по бумагам Группы Эталон.  Продажи жилья в 1к20 снизились на 25% г/г, до 125 971 кв м, что отражает в основном высокую базу предыдущего года (когда продажи выросли на те же 25% г/г, до рекордного для первого квартала уровня) и соответствует показателям первого квартала в 2017–2018 гг. В первом полугодии 2019 г. на рынке наблюдался всплеск спроса, так как покупатели стремились заключить договоры до введения 1 июля схемы со счетами эскроу, опасаясь связанной с этим неопределенности в отношении цен и устойчивости предложения. Продажи на площадках Лидер-Инвеста выросли с 15 964 кв м в 1к19 до 25 194 кв м в 1к20 (с 10% до 20% общего объема), что мы связываем с замедлением реализации проектов до приобретения и последующим ускорением работ благодаря девелоперскому опыту Группы Эталон.  Средняя цена продажи квартир в 1к20 поднялась на 18% г/г, до 165 481 руб./кв. м, поскольку на протяжении последних двенадцати месяцев застройщики недвижимости придерживались стратегии «цены важнее объемов», а тенденции спроса были благоприятными.

Сейчас нас интересует динамика за апрель, которая может резко ухудшиться, так как офисы продаж закрыты, есть неопределенность в отношении доходов населения, а работы на строительных площадках в Москве и области должны возобновиться только на будущей неделе. В такие условия попал весь сектор – например, продажи Группы ПИК, как вчера сообщила компания, с начала апреля упали на 65% м/м.  Программа обратного выкупа, утвержденная на внеочередном собрании акционеров, охватывает до 10% акционерного капитала и рассчитана на срок до одного года. Совет директоров Группы Эталон в январе дополнил дивидендную политику положением о том, что годовые дивиденды должны составлять не менее 12 руб. на одну ГДР (доходность – 14%, исходя из текущих котировок).