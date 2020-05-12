По итогам прошлой недели котировки рублевых облигаций обновили февральские максимумы. Основное движение прошло в пятницу при относительно небольших оборотах. Российский рынок отыгрывал повышение спроса на активы развивающихся стран со стороны глобальных инвесторов. Кроме того сказывается фактор приближения июньского заседания Банка России, на котором может быть принято решение о снижении ключевой ставки еще на 50 б.п. – до 5,0%. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 снизилась до 5,93% годовых (-19 б.п. за неделю). Доходность 3-летних ОФЗ 26211 снизилась до 5,13% годовых (-26 б.п.). Спрос на короткие бумаги также подогревает ожидаемое погашение 27 мая ОФЗ 26214 на 231,7 млрд руб.

После сильного роста котировок на прошлой неделе сегодня ожидаем, что ОФЗ будут проторговывать достигнутые уровни. Также не исключаем некоторой коррекции на фоне снижения спроса на риск на глобальных рынках после новостей о росте числа зараженных COVID-19 в результате ослабления ограничений в некоторых странах. Поддержку рынку будут оказывать ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ. К началу июня прогнозируем снижение доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 5,6 — 5,8% годовых.

Доходность Russia`29 в понедельник снизилась на 7 б.п. — до 2,81%, за неделю доходность снизилась на 19 б.п. Рост котировок показали большинство суверенных евробондов ЕМ. 10-летние еврооблигации Мексики снизились в доходности до 3,94% (-42 б.п. за неделю), Бразилии – до 4,39% (-13 б.п.), Индонезии – до 3,0% (-12 б.п.). Повышение спроса на риск ЕМ обеспечивает приток дешевой ликвидности от мирровых центробанков, а также ожидания постепенного восстановления мировой экономики. Рост цен на нефть на 17% за неделю на ожиданиях сокращения добычи и балансировки рынка также способствовал покупке еврооблигаций развивающихся стран.

Сегодня и на горизонте ближайшее недели ожидаем, что российские еврооблигации сохранят достигнутые уровни (целевой диапазон для Russia`29: 2,80 —2,85%).