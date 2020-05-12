Макронадбавка пока увеличила стоимость риска на 35 б.п. ВТБ (VTBR LI – ДЕРЖАТЬ) в пятницу представил отчетность за 1 кв. 2020 г. по МСФО и провел телефонную конференцию. Чистая прибыль оказалась на 13% выше нашего прогноза и на 50% – консенсусного, ROAE по итогам квартала равен 9,5%. Такое превышение рыночных ожиданий обеспечила преимущественно стоимость риска, составившая всего 1,5% (мы предполагали 1,7%, рынок – 2,2%). Основной фактор, способствовавший повышению показателя относительно прошлого года – макронадбавка (связанная с ухудшением экономического прогноза), ее размер составил 10 млрд руб., или 35 б.п. от стоимости риска. Сейчас макронадбавка рассчитана исходя из оценки падения ВВП в этом году на 2%, но в случае если прогнозы ухудшатся, надбавка сопоставимо вырастет. Также банк зафиксировал отрицательную переоценку непрофильных активов на 38 млрд руб., существенная часть приходится на ВТБ Арену. Пока была проведена переоценка активов, учтенных доходным методом, и руководство предполагает, что в следующие кварталы произойдет переоценка активов, учтенных по сравнительному методу. Вместе с тем на уровне прочего дохода отрицательная переоценка была компенсирована положительной переоценкой структурной открытой валютной позиции (36 млрд руб.).

Прогноз по марже подтвержден, по стоимости риска – взят на пересмотр. Основной доход показал динамику несколько лучше ожиданий: ЧПД оказался выше наших и рыночных прогнозов на 2%, чистые комиссии – на 8%. Маржа, по расчетам банка, выросла на 10 б.п. за квартал до 3,6%, и менеджмент пока сохраняет годовой прогноз на прежнем уровне (3,4%). Это предполагает некоторое снижение показателя в течение года, в том числе из-за кредитных каникул, но одновременно поддержку окажет снижение стоимости фондирования и страховых взносов в АСВ. Рост чистых комиссий по итогам года все еще ожидается двузначным, в том числе благодаря изменению учета банкострахования в 4 кв. прошлого года. По расходам руководство ждет годового роста на уровне около 5%, то есть близко к темпам 1 кв.: с одной стороны, IT-расходы должны быть инфлированы более слабым рублем, с другой, будут сэкономлены средства за счет фонда оплаты труда, аренды и т. п. Корпоративный кредитный портфель за вычетом переоценки снизился на 1,3% за квартал, розничный – вырос на 3,8%. В номинальном выражении банк в этом году ждет сокращения корпоративного портфеля по сектору на 1% как в базовом, так и в стрессовом сценарии, по рознице прогноз составляет плюс 2% и минус 3% соответственно, ВТБ планирует опережать рынок в обоих сегментах. Доля кредитов 3-й стадии сократилась на 10 б.п. квартал к кварталу (новые просроченные кредиты за квартал фактически не появились), но при этом доля кредитов 2-й стадии выросла на 160 б.п., и во 2–3 кв. стоимость риска должна повыситься более существенно (в том числе после выхода корпоративных отчетностей за 2 кв.). Прогнозы по стоимости риска и чистой прибыли на текущий год менеджмент взял на пересмотр.

Окончательная рекомендация по дивидендам ожидается не раньше августа. Менеджмент также раскрыл влияние регуляторных послаблений на достаточность капитала: из 12% показателя Н20.0 на них приходится около 20 б.п. С августа банк ожидает возможности введения «Базеля 3,5» для розничных кредитов, что может сэкономить около 35 б.п. для Н20. Что касается дивидендов, окончательную рекомендацию, по всей видимости, стоит ждать в августе – за месяц до новой даты ГОСА (предполагается в сентябре). На данный момент руководство разрабатывает вариант сокращения дивидендов по принадлежащим государству «префам» на размер убытка по госпрограммам поддержки (в первую очередь по кредитным каникулам, убытки по которым могут достигнуть десятков млрд руб.). Кроме того, для решения по дивидендам будет определяющим прогноз по достаточности капитала с учетом отмены регуляторных послаблений, который будет существовать на тот момент. Таким образом, неопределенность по дивидендам в ближайшие месяцы сохранится.