В конце апреля — начале мая реализация программы обратного выкупа акций Роснефти резко замедлилась. Судя по информации, которую компания раскрывает на Лондонской фондовой бирже, в период с 23 марта по 22 апреля Роснефть ежедневно выкупала на рынке 1,4 млн акций по средней цене $4,1 за акцию (в диапазоне $3,4-4,7). В интервале между 23 апреля и 7 мая средний объем покупок уменьшился до 0,3 млн акций в день при средней цене $4,5 за акцию. В общей сложности с 23 марта компания приобрела 32 млн бумаг (в том числе 15 млн ГДР) за $134 млн.

Наше мнение. Одобренная программа обратного выкупа бумаг Роснефти предусматривает приобретение до 340 млн акций в период до 31 декабря 2020 года (3,2% общего количества бумаг в обращении). За последние семь недель компания реализовала 9% программы, выкупив на открытом рынке 32 млн акций (0,3% общего числа бумаг в обращении).

Существенное сокращение покупок в последние две недели говорит о том, что реализация программы привязана к колебаниям котировок. Судя по всему, средний дневной лимит покупок установлен в пределах 1,0-1,5 млн акций, если цена опускается ниже $4; если цена превышает указанный уровень, то объем покупок, вероятно, сокращается до 0,3 млн акций. В среднем компания в период с 23 марта по 22 апреля тратила на реализацию программы $5,8 млн в день, а в период с 23 апреля по 7 мая — $1,2 млн в день. Логично предположить, что при текущих ценах на нефть программа обратного выкупа акций Роснефти оказывает котировкам значительно более слабую поддержку.