В пятницу, 8 мая, ВТБ опубликовал результаты за 1К20 по МСФО и провел телефонную конференцию.

Наше мнение. Показав хорошую рентабельность по итогам 2М20 (и чистую прибыль в размере 39 млрд руб.), в марте ВТБ зафиксировал падение прибыли из-за увеличения объемов резервирования и списаний по объектам недвижимости. Поддержку чистой прибыли оказала положительная переоценка (на сумму 36 млрд руб.) бессрочного долга. Чистая прибыль банка по итогам 1К20 составила 45 млрд руб., что на 3% меньше, чем в 1К19, при доходе на капитал на уровне 10,6%. Как мы и ожидали, доход от основной деятельности оказался высоким: чистый процентный доход увеличился на 15% по сравнению с 1К19, при этом чистая процентная маржа не изменилась и осталась на уровне 3,4%. Комиссионный доход за тот же период вырос на 48%. Банк зафиксировал доход от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами на сумму 44 млрд руб., из которых около 36 млрд руб. было получено за счет положительной переоценки бессрочного долга объемом $2,25 млрд.

Что касается качества активов, то резервы по кредитам составили 43 млрд руб. при стоимости риска по кредитам на уровне лишь 1,4%. Эффект от ухудшения макроэкономических допущений составил минус 10 млрд руб., или около 35 б. п. По словам руководства банка, если ВВП не упадет более чем на 7%, будет сохраняться линейная корреляция между резервированием с учетом макроэкономических факторов и допущениями по ВВП (т. е. если ВТБ изменит свой прогноз по ВВП на 2020 год до минус 4% с текущих минус 2%, то потребуются дополнительные резервы на сумму 10 млрд руб.). Кроме того, банк зафиксировал списания и отчисления по обесценению на сумму 38 млрд руб. по объектам недвижимости (основная сумма пришлась на спортивный комплекс "ВТБ Арена"); руководство предупредило о возможности дальнейших крупных списаниях по этой статье. Доля кредитов третьей стадии + ПСКО составила 8,1% (против 8,2% в 4К19), при этом в портфеле корпоративных кредитов данный показатель составил 8,9% (против 9,4% в 4К19), а в портфеле кредитов физлиц — 6,0% (против 5,5% в 4К19). Если исходить из допущения, что объем кредитов физлиц, которые будут реструктурированы, составит 600 млрд руб., то получается, что убытки достигнут 18 млрд руб. (в том числе 12 млрд руб. по ипотеке).

Объем корпоративного кредитования (с поправкой на курсовые разницы) сократился на 1%. Кредитование физлиц увеличилось на 4% относительно предыдущего квартала благодаря росту ипотечных займов на 5% и потребительских кредитов — на 3%. Расходы показали хорошую динамику: в 1К20 они увеличились лишь на 6% относительно 1К19 при соотношении расходов и доходов на уровне 40% и при практически неизменных расходах на персонал. В 2020 году ВТБ прогнозирует рост расходов на 5%, несмотря на продолжающиеся усовершенствования в ИТ-сфере.

По состоянию на конец 1К20 консолидированный норматив достаточности базового капитала банковской группы (Н20.1) составлял 9,3% (это на 60 б. п. выше, чем в 4К19), норматив достаточности основного капитала (Н20.2) — 10,2% (рост на 70 б. п.) и норматив достаточности собственного капитала (Н20.0) — 12% (рост на 80 б. п.). Повышение коэффициентов достаточности капитала обусловлено влиянием стандартизованного подхода к расчету коэффициентов риска для корпоративных заемщиков, а также временным ослаблением регуляторных требований ЦБ (курс валюты для расчета нормативов был зафиксирован по состоянию на 1 марта). ВТБ также ожидает, что продолжающееся внедрение стандартов Базель 3.5 будет иметь позитивный эффект для капитала (в размере 35 б. п.). Руководство заявило, что ВТБ может уменьшить дивидендные выплаты за 2019 год по акциям, находящимся в собственности государства, на сумму, эквивалентную убыткам банка от госпрограмм по реструктуризации кредитов (главным образом, от программы кредитных каникул). Кроме того, ВТБ более внимательно рассмотрит возможность уменьшения дивидендов по обыкновенным акциям (соответствующее решение будет принято в августе).