Падение продаж продолжается. В апреле текущего года "Алроса" резко сократила продажи – до 15,6 млн долл. со 152,8 млн долл. в марте. Выручка от реализации алмазного сырья третьим сторонам составила 13,1 млн долл., бриллиантов − 2,4 млн долл. Как заявила компания, практически остановить реализацию алмазно-бриллиантовой продукции пришлось в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса в мире. Очевидно, что они вызвали сокращение международной торговли, которое привело к падению спроса на продукцию АЛРОСА. В частности, к этим мерам можно отнести остановку производства в Китае и Индии – крупные потребители алмазно-бриллиантовой продукции. Мировой спрос на алмазную продукцию неуклонно падал в феврале и марте, а в апреле, видимо, достиг минимума. Сокращение реализации также обусловлено приверженностью компании политике приоритета цен над объемами. В этих условиях компания предоставила клиентам возможность перенести закупки с апреля на май. Уже в марте АЛРОСА частично предоставляла такую возможность потребителям. В результате общие продажи за 4 мес. 2020 г. составили 919,8 млн долл., что ниже, чем за соответствующий период прошлого года на 30%. Запасы на конец 1 кв. 2020 г. составляли 21,1 млн карат алмазов. Сокращение продаж в апреле, безусловно, приведет к еще большему росту запасов. Компания уже скорректировала план добычи на 2020 г. и собирается добыть 34,2 млн карат против изначальных 38,5 млн карат. Определенные надежды на улучшение ситуации со спросом в следующие периоды 2020 г. дает постепенное восстановление экономики Китая после эпидемии. Однако, разумеется, в этом году спрос на продукцию алмазодобывающих компаний останется под давлением, что отразится на финансовом положении АЛРОСА. Тем не менее котировки евробонда ALRSRU’24 (YTM 3,21%) пока достаточно умеренно реагируют на слабые операционные показатели компании, а также ожидание их дальнейшего ухудшения. За последний месяц доходность выпуска упала на 50 б.п., как и у выпусков остальных компаний горно-металлургического сектора с инвестиционными рейтингами. Вместе с тем ALRSRU’24 торгуется с премией порядка 15–20 б.п. относительно бондов с рейтингами «ВВВ».