Основатель Tesla Илон Маск провел переговоры с губернатором штата Техас по поводу возможного переноса Гигафабрики из Калифорнии. Новость пришла на фоне усиления конфликта между компанией-производителем электрокаров и властями округа Аламида, которые продлили карантин до конца мая, в то время как Маск отказался подчиниться этому постановлению и подал на чиновников в суд. Накануне в поддержку Tesla высказался президент США Дональд Трамп, что дало повод надеяться на разрешение спора. Тем более, что изначально заявление Маска о переносе фабрики в Техас или Неваду не выглядело как продуманное решение. Теперь же выясняется, что переговоры имели место, и Tesla действительно имеет шансы обосноваться за пределами Калифорнии.

Перенос предприятия, по нашим оценкам, может занять всего несколько месяцев. Но главное – это в перспективе приведет к налоговой экономии для компании Tesla в размере нескольких миллиардов долларов ежегодно. Техас отличается существенно более низкой корпоративной нагрузкой на бизнес, чем Калифорния. Кроме того, уже известно, что местом рассмотрения для переезда может стать округ Идальго на границе с Мексикой, где существует развитый автосборочный кластер и, как следствие, нет дефицита недорогих рабочих рук. Позитивным для Tesla является и то, что надзорный режим за предприятиями в Техасе заметно слабее, чем в других частях США. Так, в связи с карантином в Идальго не был принудительно остановлен ни один автомобильный завод – все санитарные меры были добровольными.

В США есть давняя традиция налоговой конкуренции между штатами в отношении предприятий, и в нынешних условиях Tesla может на этом сыграть. Однако рынок акций пока сдержанно реагирует на историю с возможным переносом главного завода компании из Калифорнии в Техас или, возможно, в Неваду, где у нее уже находится аккумуляторный завод. Акции Tesla перед открытием в среду дорожали на премаркете более чем на 2%. Если история не будет иметь продолжения, мы предвидим плавное сползание бумаг к уровню 750 долларов. В течение лета коррекция может составить до 650-700 долларов, что на 15-20% ниже текущего уровня. При реализации такого сценария возникнет удачный момент для входа в бумаги Tesla.