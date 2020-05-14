Как заполнить самолеты после пандемии? Спросите "Победу"
Сегодня лоукостер Победа, входящий в группу Аэрофлот, начинает продавать билеты на рейсы по 73 направлениям внутри России, полеты в которые открываются с 1 июня.
Одновременно губернатор Краснодарского края, крупнейшего туристического региона на юге России, объявил, что также с 1 июня в регионе возобновят работу санатории.
Для того чтобы за две недели заполнить самолеты, 60–80% мест в которых обычно бронируются в течение 2–3 месяцев, Победа объявила о снижении цен: большинство билетов обойдется в 2-3 раза дешевле по сравнению с летним сезоном 2019 г.
Если учесть, что 40% всех расходов приходится на топливные расходы, а на данный момент цены на авиационное топливо на 65% ниже по сравнению с летом прошлого года, разница в ценах на билеты, скорее всего, будет в равных долях покрыта за счет более низких топливных расходов и отложенных лизинговых платежей.
Напомним, что в апреле–мае Победа прекратила все рейсы, сосредоточившись на мерах по преодолению кризиса, но пообещала возобновить отмененные рейсы в июне, что сейчас и происходит.
Учитывая позитивный опыт Победы в реализации антикризисных мер, мы полагаем, что компании удастся минимизировать убытки.
Открытие сезона компанией – само по себе позитивный знак, однако необходимо посмотреть, как пассажиры отреагируют на предложенные условия.
Мы расцениваем новость о возобновлении полетов как умеренно позитивную для Аэрофлота. Прогнозная цена акций компании на 12-месячном горизонте составляет 85 руб., что соответствует полной доходности в 18%. Наша рекомендация по данной бумаге – Держать.
Отметим, что европейские авиакомпании начали наращивать число рейсов четыре недели назад. Таким образом по этому показателю российские перевозчики отстают от них на полтора месяца.
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