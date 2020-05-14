Cisco – крупнейший производитель сетевого оборудования отчитался за первый квартал лучше ожиданий. Выручка компании по итогам квартала снизилась на 7,5%, что оказалось на 0,6% выше консенсус-прогноза аналитиков. Скорректированная EPS выросла на 1%, на 11,3% превзойдя ожидания.

Выручка подсегмента «инфраструктурные платформа» (аппаратная часть) упала на 15% в результате перебоев в цепочке поставок и сокращения спроса в условиях тенденции снижения капитальных затрат. Выручка сегмента «программные решения» опустилась на 5%. При этом СЕО компании указал на высокий спрос на решение для телеконференций Webex, использование которого увеличилось втрое по сравнению с февралем 2020 года – до 500 млн участников Выручка подсегмента «кибербезопасность» выросла на 6% благодаря усилению спроса в условиях работы онлайн. Кроме того, в течение квартала Cisco усилила позиции в области безопасности. Компания представила новую облачную платформу secure x, которая позволяет обеспечивать объединение и защиту решениям компании. Подсегмент «сервисные продукты» продемонстрировал рост на 5%. Результаты различных напрвлений бизнеса Cisco позволяют сделать вывод о высоких результатах долгосрочной стратегии эмитента на расширение доли программных продуктов и сервисов в общей структуре выручки. Это позволяет повышать не только устойчивость денежных поступлений, но ценностное предложение аппаратных продуктов, которые предлагаются с высокой интеграцией с программными решениями.

Менеджмент Cisco отметил, что для поддержания устойчивости покупателей предоставил $2,5 млрд заемного финансирования через структуру Cisco Capital. Данный шаг позволит смягчить последствия пандемии для клиентов и упрочить отношения компании с ними, что полезно для нее ввиду ужесточения конкуренции.

Валовая маржа Cisco за первый квартал повысилась на 2% г/г до 66,6%, операционная — на 1,4% г/г. Рост рентабельности был обусловлен сокращением затрат и расширением доли высокомаржинальных продуктов в общей линейке. Скорректированная EPS поднялась на 1% в результате роста маржинальности и на фоне выкупа акций на $1 млрд в течение квартала.

По прогнозу менеджмента, во втором квартале выручка Cisco упадет на 10%. При этом менеджмент ожидает повышения скорректированной валовой маржи на 0,6% г/г, до 64,5%, при сокращении операционной маржи на 0,6%, до 32%. Важным положительным моментом является сохранение менеджментом целевого уровня возврата средств инвесторам – на уровне 50% от FCF в текущем году.

Мы полагаем, что финансовые показатели Cisco останутся под давлением до конца года. При этом условия для восстановления спроса на аппаратную часть, на фоне развертывания 5G, развития Wi-Fi 6 и IoT считаем благоприятными для компании. В среднесрочной перспективе Cisco повысит устойчивость в результате расширения доли программных продуктов в общей структуре выручки, которые будут качественно дополнять аппаратные решения. Как следствие повысятся и мультипликаторы компании. Наша целевая цена по акции Cisco — $51,7.