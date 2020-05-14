Нефтяные котировки накануне находились под давлением вместе с прочими рисковыми активами, несмотря на данные от Минэнерго США. Американское министерство сообщило о том, что запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе снизились на 0.7 mb, что стало первым снижением запасов сырой нефти с января. Кроме того, на 0.3 mbd сократилась и добыча нефти в США. Тем не менее, такие данные не оказали значимой поддержки нефтяным котировкам, поскольку аппетит к рисковым активам вчера оставался ослабленным в условиях продолжающихся трений в отношениях между США и Китаем. Не добавляет оптимизма нефтяному рынку и тот факт, что ОПЕК пересмотрел вниз прогноз по спросу на нефти в 2020 году. Теперь организация ждет рекордного падения спроса на 9 mbd. Таким образом, несмотря на то, что в утренние часы котировки остаются вблизи отметок $30/bbl (Brent) и $26/bbl (WTI), как локальные, так и глобальные факторы говорят о том, что риски дальнейшего давления на нефтяной рынок остаются повышенными.