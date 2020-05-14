Риски дальнейшего давления на нефтяной рынок остаются повышенными
Нефтяные котировки накануне находились под давлением вместе с прочими рисковыми активами, несмотря на данные от Минэнерго США. Американское министерство сообщило о том, что запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе снизились на 0.7 mb, что стало первым снижением запасов сырой нефти с января. Кроме того, на 0.3 mbd сократилась и добыча нефти в США. Тем не менее, такие данные не оказали значимой поддержки нефтяным котировкам, поскольку аппетит к рисковым активам вчера оставался ослабленным в условиях продолжающихся трений в отношениях между США и Китаем. Не добавляет оптимизма нефтяному рынку и тот факт, что ОПЕК пересмотрел вниз прогноз по спросу на нефти в 2020 году. Теперь организация ждет рекордного падения спроса на 9 mbd. Таким образом, несмотря на то, что в утренние часы котировки остаются вблизи отметок $30/bbl (Brent) и $26/bbl (WTI), как локальные, так и глобальные факторы говорят о том, что риски дальнейшего давления на нефтяной рынок остаются повышенными.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200514/831443352.html