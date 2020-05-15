Как передает агентство Reuters, Норникель не видит проблем с реализацией добываемых металлов платиновой группы. Ранее Норникель представил прогноз, согласно которому в 2020 г. мировой рынок легковых автомобилей сократится на 22%, что негативно отразится на уровне мирового спроса на платиноиды. Однако, независимо от спроса, проблем с реализацией своей продукции Норникель не видит: по данным компании, доля расторгнутых или отложенных контрактов невелика, а с транспортировкой металлов платиновой группы по воздуху существенных сложностей возникнуть не должно. Мы также придерживаемся точки зрения, что продажи Норникеля останутся стабильными, и не ожидаем их значительного сокращения в ближайшем будущем.