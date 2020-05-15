Инвестиционное заключение

— Основными конкурентами на рынке графических процессоров для NVIDIA (доля на рынке 57%) являются такие известные компании как Intel и AMD. Последняя компания, согласно прогнозам, будет отвоевывать долю на рынке, но за счет другого производителя чипов с интегрированным графическим процессором, Intel.

— Котировки акций компании NVIDIA быстро восстановились после распродаж на фоне эпидемии, так как введенные карантинные меры практически не затронули динамику продаж. Подробнее можно будет узнать по итогам отчетности 21 мая.

— Оценочные мультипликаторы снова на максимальных исторических уровнях. Компания действительно очень привлекательная, но оценена рынком уже более чем обосновано. Поэтому наша целевая цена, основанная на результатах DCF модели и оценок по мультипликаторам, составляет на 1 год $258 и на три — $302 за акцию.

Описание компании

NVIDIA – всемирно известный производитель графических процессоров. Занимает более половины рынка. Также компания занимается разработкой центральных процессоров в рамках платформы Tegra. Компания не владеет собственными производственными мозностями, а заказывает производство чипов у известных независимых компаний, как тайваньская TSMC. Штат насчитывает примерно 13,8 тыс. сотрудников, из которых 9,8 тыс. задействованы в исследованиях и разработках.

Основные риски

— Рост конкуренции. Компания работает на высококонкурентном рынке полупроводников. Особенно остро стоит конкуренция в сегменте дата-центров и авто индустрии, где мы прогнозируем только сохранение имеющихся позиций. С другой стороны, интеграция Mellanox (израильская компания приобретена за $6,9 млрд полностью денежными средствами) выглядит значительной ставкой для NVIDIA и призвана упрочить позиции в сегменте дата-центров.

— Рост производственных издержек. Компания использует сторонние мощности для производства, тестирования и сбора готовой продукции.