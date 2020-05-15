Сегодня рубль может протестировать локальные максимумы относительно доллара
Сегодня утром рубль и нефть на подъеме. Не исключено, что если эта позитивная динамика сохранится, то инвесторы могут закрыть короткие позиции в рубле, который был под давлением в последние дни, и рубль протестирует локальные максимумы на уровне 72,7 за доллар. Основным событием сегодня будет публикация данных по ВВП еврозоны за 1К20.
Мы полагаем, что сегодня рубль может протестировать локальные максимумы относительно доллара на фоне ощутимого роста цен на нефть.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200515/831451565.html