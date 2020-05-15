Сегодня утром рубль и нефть на подъеме. Не исключено, что если эта позитивная динамика сохранится, то инвесторы могут закрыть короткие позиции в рубле, который был под давлением в последние дни, и рубль протестирует локальные максимумы на уровне 72,7 за доллар. Основным событием сегодня будет публикация данных по ВВП еврозоны за 1К20.

Мы полагаем, что сегодня рубль может протестировать локальные максимумы относительно доллара на фоне ощутимого роста цен на нефть.



