Банк России вчера вечером объявил, что первый аукцион РЕПО сроком на один месяц состоится 25 мая, а 22 июня будет проведен аукцион РЕПО сроком на год. Минимальная ставка РЕПО на один месяц устанавливается на уровне ключевой ставки плюс 10 б п., ставка, сложившаяся по итогам аукциона, не будет изменяться. По аукционам РЕПО на год установлена плавающая процентная ставка, равная ключевой ставке плюс 25 б. п. Объем размещения средств пока не называется. ЦБ сообщил, что он будет определяться перед аукционами "исходя из текущей и прогнозируемой ситуации с ликвидностью банковского сектора". Мы полагаем, что лимит по операциям РЕПО сроком на месяц в мае не превысит 0,5 трлн руб., а совокупный объем РЕПО на месяц и на год составит не более 1,5 трлн руб.

Если допустить, что ЦБ снизит ключевую ставку с текущих 5,5% до 4,5% в июне — июле, и добавить к этому 25 б. п. (как предусмотрено ЦБ), то средняя ставка годового рублевого РЕПО составит 4,75-4,80%. Пятилетние ОФЗ котируются сейчас с доходностью 5,24%. Мы полагаем, что ставка РЕПО будет выгодна для покупки таких бумаг, но не ждем, что подобные операции станут очень популярны. В то же время спрос на длинные бумаги может вырасти — сейчас их доходность составляет 6,14%.

Ставки овернайт вчера снизились — МБК котировался на 20 б. п. ниже у отметки 5,33%, а ставка валютного свопа отступила на 15 б. п. до 5,31%.

Ставки процентных и валютных свопов продолжили снижение на участке до 5 лет. Валютные свопы просели на 3-5 б. п., процентные сроком 1-2 года — на 15 б. п., 3-5 лет — на 10 б. п. Наклон кривых продолжил расти. Рынки сейчас ожидают снижения ставки ЦБ до 4,25% к концу года.

Ставки сегодня могут продолжить снижение на фоне растущего рубля. Спрос на долгосрочные ОФЗ, скорее всего, будет дополнительно поддержан вчерашними новостями по РЕПО с ЦБ.



