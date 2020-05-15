Инфляция в России продолжает замедляться, т. к. за период с 7 по 12 мая цены не изменились. Отчасти это объясняется эффектом округления, а также тем, что из-за праздников отчетный период составил только шесть дней, а не семь.

Впрочем, среднесуточная инфляция также замедлилась до 0,007% с 0,013%, зафиксированных неделей ранее. Если среднесуточная инфляция останется на текущем уровне до конца мая, то помесячный показатель будет близок к 0,3% — такой же уровень был зафиксирован в мае прошлого года.

Таким образом, годовая инфляция останется на отметке 3,1% (хотя могут быть некоторые расхождения между недельными и помесячными показателями из-за различий в методологии).

Текущая динамика цен указывает на то, что инфляционный шок, наблюдавшийся в середине марта на фоне ослабления рубля и возросшего спроса на продукты питания и товары первой необходимости перед карантином, постепенно сходит на нет. Слабый потребительский спрос — важный фактор, который будет оказывать давление на рост цен в этом году. Мы полагаем, что инфляция в конце года будет в диапазоне 3,5-4,0% (скорее всего, ближе к его нижней границе).



