Прогноз финансовых результатов МТС за I квартал: выручка увеличилась на 6,1% г/г
Мы полагаем, что выручка компании в 1К20 увеличилась на 6,1% относительно 1К19, составив 116,5 млрд руб., а выручка от предоставления услуг мобильной связи в России — на 4,4% за счет повышения тарифов в начале года. По нашему мнению, общему увеличению выручки также способствовали сильные результаты МТС Банка (ожидается, что его выручка выросла на 25% по сравнению с 1К19 до 7,9 млрд руб.). Годовой рост скорректированной EBITDA, по нашим прогнозам, в 1К20 был фактически нулевым, а рентабельность по EBITDA снизилась на 2,3 п. п. до 43,8%. Такая динамика обусловлена тем, что в 1К19 МГТС (дочерняя компания МТС) продала комплекс недвижимости, и это обеспечило однократный положительный эффект (его размеры МТС не раскрывают).
Мы прогнозируем, что в 1К20 чистая прибыль МТС составила 12,6 млрд руб. при рентабельности 10,8%. В ходе телефонной конференции в центре внимания будут комментарии компании по текущим рыночным трендам, а также ожидания на период до конца года.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200515/831451737.html