Мы полагаем, что выручка компании в 1К20 увеличилась на 6,1% относительно 1К19, составив 116,5 млрд руб., а выручка от предоставления услуг мобильной связи в России — на 4,4% за счет повышения тарифов в начале года. По нашему мнению, общему увеличению выручки также способствовали сильные результаты МТС Банка (ожидается, что его выручка выросла на 25% по сравнению с 1К19 до 7,9 млрд руб.). Годовой рост скорректированной EBITDA, по нашим прогнозам, в 1К20 был фактически нулевым, а рентабельность по EBITDA снизилась на 2,3 п. п. до 43,8%. Такая динамика обусловлена тем, что в 1К19 МГТС (дочерняя компания МТС) продала комплекс недвижимости, и это обеспечило однократный положительный эффект (его размеры МТС не раскрывают).

Мы прогнозируем, что в 1К20 чистая прибыль МТС составила 12,6 млрд руб. при рентабельности 10,8%. В ходе телефонной конференции в центре внимания будут комментарии компании по текущим рыночным трендам, а также ожидания на период до конца года.