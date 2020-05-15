Компания Apple (AAPL) подтвердила, что приобрела разработчика NextVR, создающего контент для виртуальной реальности. Apple достаточно часто покупает небольшие технологические компании, но «не делится информацией о целях покупки и дальнейших планах», как отметил ее представитель. Ранее был куплена молодая ирландская компания Voysis, которая специализируется на голосовых технологиях, и разработчик популярного приложения для прогноза погоды Dark Sky. По нашему мнению, покупка NextVR означает, что Apple планирует форсировать процесс разработки собственных продуктов категории VR и AR.

В наши дни VR-трансляции ведутся на YouTube и стриминговых каналах. А их небольшое количество объясняется, прежде всего, дороговизной принимающего VR-оборудования, жесткими требованиями к скорости интернет-канала и, как следствие, низкой популярностью таких трансляций в России. На Западе же это быстроразвивающееся направление, требующее, впрочем, значительных инвестиций при организации мультимедийного пространства, в котором участник трансляции получает действительно полезные интерактивные сервисы.

Рынок VR-образования — второй перспективный рынок после развлекательного (в том числе, игрового). Это очень большой сегмент, включающий корпоративное, профессиональное, школьное и медицинское образование. В промышленности VR применяется практически на всем жизненном цикле изделий. К примеру, появляются решения, которые объединяют удаленные офисы в виртуальном пространстве, а конструкторы могут совместно согласовать проект на основе 3D-модели.

Сейчас остро стоит вопрос контента в виртуальной реальности, потому что при его отсутствии VR-устройства не получают широкой популярности у потребителя. NextVR специализируется именно на создании такого контента.

В области AR сегодня все ждут появления новых устройств, например очков, которые легко и удобно носить, чтобы взаимодействовать с пространством дополненной реальности. Для этого необходимо сотрудничество высокотехнологичного производителя техники с разработчиком контента.

NextVR, которая базируется в Калифорнии, помогает объединять виртуальную реальности со спортивными и развлекательными мероприятиями. Компания предоставляет возможности виртуальной реальности для трансляции различных событий на гарнитуры основных производителей VR и AR: HTC, Microsoft PlayStation, Oculus, и Lenovo. NextVR поддерживает партнерство с Fox Sports, NBA, Wimbledon, другими крупными музыкальными и спортивными компаниями.

Поглощение компанией Apple позволит расширить предоставляемый контент не только в развлекательной сфере. Сумму сделки, предположительно $100 млн, можно назвать выгодной для компании из Купертино, если учесть, что на 2019 год NextVR привлекла более $116 млн инвестиций, в ее штате около сотни сотрудников и она осуществляет успешную деятельность уже в течение нескольких лет. Серьезного влияния на капитализацию Apple в краткосрочной перспективе приобретение не окажет, но при расширении линейки высокотехнологичных устройств значительно увеличит объем продаж.