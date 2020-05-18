Дешевая нефть в этом году породила массу эффектов на мировую экономику, и не все из них были негативными. Так, в пятницу стало известно, что Китай по итогам апреля вышел в плюс по производству, став первой страной мира, чья промышленность преодолела последствия коронавирусного кризиса. Не последнюю роль в этом сыграло сверхдешевое топливо, которое китайские переработчики закупали в рекордных объемах. В схожем положении оказались и другие страны-импортеры, а также целые отрасли, которые растут вопреки пандемии.

Этой весной международный танкерный флот пережил один из самых волнующих моментов в своей истории. Спрос на крупнотоннажные суда вместимостью до 120 тысяч дедвейтов побил рекорд 2001 года. Стоимость фрахта таких танкеров подскочила до 165 тысяч долларов в сутки, вдвое превысив предыдущий исторический максимум. В обычное время по таким ставкам можно было зафрахтовать целый супертанкер, который вмещает до 2 миллионов баррелей, что втрое больше стандартного объема перевозки. Но к концу апреля таких судов на свободном доступе просто не осталось.

Игроки товарных рынков держали в портфелях обесценившиеся фьючерсы и отчаянно искали места для хранения нефти, которую они изначально не планировали забирать из хранилищ. На суше к тому моменту свободных площадей не осталось. И пока нефтяной рынок лихорадило от избытка сырья, практически незамеченным осталось то, как хорошо на этом заработали компании из сегмента морских перевозок.

Экстремально высокий спрос на танкеры привел к тому, что значительная часть коммерческого флота в последние недели превратилась в плавучие хранилища, что в свою очередь породило ценовой бум на акции транспортных корпораций. Так, стоимость Nordic American Tanker за последний месяц подорожала более чем на 30%, а в пиковые моменты месячный прирост составлял более 100%. Акции их конкурентов из Double Hull Tankers в этом году дважды торговались на 5-летних максимумах. Бумаги компании Euronav, еще одного из ключевых игроков этой отрасли, в течение одной недели набирали до 40%. И даже сейчас, когда рынок порядком остыл, они торгуются выше прошлогодних значений.

Еще одним неожиданным бенефициаром падения цен на нефть стали железные дороги США. Так, сюрпризом для рынка стала последняя квартальная отчетность компании Union Pacific, крупнейшего оператора перевозок на западном побережье. Несмотря на падение заказов из-за эпидемии, корпорация сумела с начала года заработать около 1,5 миллиардов чистой прибыли и поставить рекорд по маржинальности за всю свою историю. Одной из главных причин этого феномена стало то, что у компании сократились издержки на эксплуатацию тепловозов. Незапланированная экономия появилась из-за падения цен на дизельное топливо в США на 10%. В итоге акции железнодорожников в конце апреля тоже пережили запоздалое ралли, набирая до 13% всего за одну неделю.

Впрочем, есть мнение, что железные дороги еще заявят о себе. Ситуация с дефицитом фрахта под нефть может повториться, только теперь спрос переместится на грузовые цистерны. За апрель и май американские и европейские НПЗ разобрали в аренду не только склады и суда, но даже совсем малопригодные для этого места, например, заброшенные соляные пещеры и отрезки не используемых трубопроводов, запаянные с обеих сторон. В ряде случаев контракты на хранение были заключены на 2 года вперед, а значит, освободятся они не скоро.

Железнодорожные цистерны пока не пользуются спросом потому, что цена фрахта у них в среднем в 2,5 раза выше традиционных мест хранения – около 18 долларов в год с каждого барреля. Однако существуют спекулятивные стратегии, которые позволяют перекрыть даже такие издержки. Например, играя на разнице цен фьючерсов этого года и следующего за ним 2021. Для сортов марки Brent и WTI это не сработает, спред между датами не такой широкой, но для экстремально дешевых сортов канадской тяжелой нефти вполне может сгодиться. Поэтому не исключено, что в ближайшее время мы увидим, как стремительно растут цены железнодорожных компаний, владеющих солидным парком пустующих цистерн и вагонов.

Нефтяной шок 2020 года, ставший причиной замедления сырьевых стран и отраслей, пока только начал себя проявлять с позитивной стороны. По мере запуска производств по всему миру можно ожидать возникновения уникальной ситуации, когда спрос на топливо поднимется на докризисный уровень, но цены на энергоносители все еще будут рекордно низкими. Не исключено, что во второй половине этого года мы увидим бум во всех отраслях, где высоки расходы на нефтепродукты. В их числе – авиаперевозки, наземная логистика, электроэнергетика, химическая промышленность.