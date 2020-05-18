Соединенные Штаты Америки рассматривают вопрос выделения новых средств для поддержания собственной экономики. Палата представителей приняла законопроект, по которому новая сумма стимулов превысит все выделявшиеся до этого властями средства на предотвращение последствий коронавируса и составит $3 трлн.

Очевиден политический подтекст голосования. Менее чем через полгода в США пройдут президентские выборы. Дональд Трамп стремился присвоить себе все политические «очки», набранные при принятии предыдущих мер социальной защиты, а также мер поддержки бизнеса и других. $490 млрд уже было отправлено на поддержку малых предприятий. Совокупный объем стимулов достиг $2,5 трлн. Новый законопроект инициирован демократами, имеющими большинство в палате представителей. Демократы стремятся перехватить первенство в вопросе помощи американцам.

Дополнительные средства могут быть направлены штатам, которые больше других потеряли от снижения собираемости налогов и местным органам власти. Например, налоговые поступления в Теннесси упали более чем на $120 млн, в Пенсильвании — более чем на $760 млн, а в Техасе, который также пострадал от падения цен на нефть, сбор налогов упал почти на $1 млрд. Около $915 млрд может быть направлено в бюджеты штатов. Предлагается также увеличить выплаты на семью до $6 тыс., профинансировать пособия по безработице, дополнительное тестирование на коронавирус, создать фонд для сотрудников критически важных сфер.

Следующий этап рассмотрения – в Сенате. Весьма вероятно документ с теми или иными корректировками будет принят. США продолжают «печатать» деньги, чтобы спасти экономику от кризиса COVID-19, но некоторые задаются вопросом, как далеко это может зайти. Пока нагрузка на финансовую систему не выливается в чрезмерное наращивание госдолга и расширение баланса ФРС, способное ухудшить кредитные рейтинги США. Также пока не наблюдается признаков роста инфляции. Дополнительные вливания в экономику позитивно сказываются прежде всего на росте финансовых рынков. Вероятно тестирование индексом S&P500 отметки 3000 п. в самое ближайшее время.