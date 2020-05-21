По данным Аналитического центра Минсельхоза России, экспорт сахара по итогам 2020 маркетингового года (сентябрь–август) превысил 1 млн т, что соответствует рекордному уровню. Основные экспортные направления – Узбекистан, Казахстан и Азербайджан, доли которых в общем объеме составили 16%, 15,6% и 14%, соответственно.

Наш комментарий: Производство сахара в России в текущем сезоне, как ожидается, составит рекордные 7,7 млн т, что первоначально подразумевало значительный избыток предложения, поскольку годовое потребление составляет 6,1 млн т. Мы предполагаем скромные финансовые результаты по экспорту сахара, при этом впечатляющие объемы (рост в 7,7 раз г/г) должны обеспечить существенное улучшение баланса спроса и предложения. Согласно прогнозу Минсельхоза, в следующем сезоне посевные площади под сахарную свеклу сократятся на 17% г/г, а урожайность может снизиться ввиду погодных условий.

Исходя из отчетности Русагро, цены реализации свеклы и сахара за период с сентября упали на 32% г/г и 25% г/г; таким образом, этот сегмент продолжает оказывать давление на консолидированные финансовые результаты компании. Рост экспорта и сокращение посевных площадей дают основание ожидать восстановление рентабельности в сахарном сегменте до уровней середины цикла и, как следствие, улучшение финансовых показателей Русагро. Акции компании прибавили в стоимости 60% по сравнению с минимумами середины марта, опередив в росте индекс РТС (47% за тот же период), и в настоящий момент по коэффициенту EV/EBITDA на 2020 г. оценены в 6,2x.