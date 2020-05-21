X5 Retail Group провела вчера телефонную конференцию, посвященную онлайн-бизнесу.

Заявления менеджмента были в целом оптимистичными. В долгосрочной перспективе компания хочет занять 15-20% продовольственного онлайн-рынка. По оценкам Infoline, в 2024 году емкость этого рынка составит 720 млрд руб. Стратегическая цель компании прежняя: довести долю выручки от онлайн-форматов в совокупном показателе до 10% к 2025 году и до 20% — к 2028. Многочисленные онлайн-форматы компании охватывают все виды продовольственной продукции. Перекресток.ру рассчитан на крупные закупки, а Пятерочка.Доставка и Перекресток.Быстро — на ежедневные покупки. Экспресс-форматы предлагают товары по ценам магазинов, а в Перекресток.ру цены выставляются с учетом конкурирующих онлайн-площадок.

Перекресток.ру теперь приносит 8% совокупной выручки сети "Перекресток" в Москве и 10% — в Санкт-Петербурге. У него высокий индекс потребительской лояльности и число повторных заказов. Этот формат предлагает 30 тыс. наименований продукции; к концу 2020 года планируется расширить ассортимент до 50 тыс. товарных единиц. Эпидемия коронавируса не только привлекла новых покупателей в онлайн-формат, но также обусловила интерес к приобретению новых категорий товаров, в результате чего средний чек вырос до 4 500 руб. Три из четырех dark store компании уже приносят прибыль, однако на уровне EBITDA этот формат по-прежнему убыточен из-за расходов на маркетинг и содержание головного офиса, хотя менеджмент ожидает выхода на уровень безубыточности в 2021 году. Совокупные капиталовложения в этот формат достигли 3 млрд руб.; средний размер инвестиций на один dark store составляет 0,6-0,8 млрд руб. В мае этого года компания откроет пятый такой магазин в Нижнем Новгороде, после чего возьмет паузу в расширении этого сервиса. По данным менеджмента, операционные показатели, такие как доля выполненных заявок, число клиентов, обслуживаемых за один выезд курьера, и размер чека, сопоставимы с лучшими мировыми стандартами. Себестоимость доставки будет снижаться по мере открытия новых dark store, что позволит сократить расстояние курьерской доставки.

В отличие от Перекрестка.ру форматы Пятерочка.Доставка и Перекресток.Быстро полагаются в основном на имеющуюся базу магазинов. При текущем среднем чеке 1 800 руб. этот сервис экономически рентабелен и будет приносить прибыль при чеке выше 1 500 руб. Экспресс-форматы обладают рядом преимуществ в части расходов по сравнению с конкурирующими онлайн-площадками: это нулевые капиталовложения, возможность быстрого расширения сети, органический прирост трафика, программы лояльности и более выгодные условия закупок от поставщиков. Онлайн-формат дополняет бизнес торговых сетей за счет привлечения новых клиентов. Например, в отдельных магазинах Москвы онлайн-канал позволил увеличить число покупок (чеков) в день на 30%. Менеджмент отметил, что некоторые магазины "Пятерочка", показывающие слабые результаты и расположенные на участках с высокой плотностью онлайн-заказов, могут быть трансформированы в dark stores, хотя доставка из обычных магазинов по-прежнему считается более эффективной.

Компания существенно перевыполнила собственные планы расширения по всем онлайн-форматам, так что менеджмент отмечает, что планы расширения сети и программа капиталовложений будут пересмотрены, как только сгладятся последствия коронавируса.

Наше мнение. X5 Retail Group имеет все предпосылки, чтобы быть лидером на растущем продовольственном онлайн-рынке. За счет диверсифицированных онлайн-сервисов компания охватывает все потребности клиентов. В то же время масштабы бизнеса и широкое географическое присутствие обеспечивают ей конкурентные преимущества в виде более выгодных условий закупок, снижения операционных расходов и лояльности покупателей.