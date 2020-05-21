Лидеры производства смартфонов в мире Apple и Samsung неоднократно подчеркивали сложности с реализацией своих гаджетов в текущем году. Xiaomi не взирая на ситуацию с коронавирусом, увеличила продажи на 13,6% в первом квартале до 49,7 млрд юаней (около $7 млрд), что превысило прогнозы аналитиков.

Это достижение важно для компании ещё и тем, что «домашний» для Xiaomi рынок, китайский, наиболее сильно ощущал последствия ограничительных мер именно в первом квартале. Мировой спрос в сегменте также снизился, но доходы Xiaomi от зарубежных рынков подскочили на 47,8% и достигли 24,8 млрд юаней ($3,5 млрд).

Компания уже сообщила о возобновлении производства в материковом Китае. Технологическим преимуществом Xiaomi становится продажа аппаратов с модулем 5G, даже лидер сегмента, американская Apple, планирует начать их продажи лишь осенью. Увеличение маржинальности продаж при реализации аппаратов с 5G позволило в том числе нарастить скорректированную чистую прибыль на 10,6% — до 2,3 млрд юаней ($328 млн).

В минувшем квартале расходы на НИОКР составили 1,9 млрд юаней, это на 13,4% выше, чем в аналогичном квартале прошлого года. По соотношению цены гаджетов с наличием высокотехнологичных функций смартфоны Xiaomi лидируют, однако качество по-прежнему отстает от лидеров продаж. Китайская корпорация заняла уверенное 4 место по продажам среди всех брендов смартфонов.

Помимо этого, драйверами роста продаж могут стать комплексные локализованные решения для «умного дома». Отдельные его компоненты уже сейчас стоят относительно недорого, в отличие от комплексных систем.

Борьба среди компаний сегмента, Apple, Huawei, Samsung и др. идет в первую очередь за долю рынка. Делается ставка на экстенсивное развитие за счёт гибкой ценовой политики. Элементом этой ценовой борьбы стал, например, выпуск Apple SE (2-го поколения), бюджетного смартфона с флагманской начинкой. Ранее, в 2019 году, повышение маржинальности продаж Xiaomi откладывалось на период до завоевания лояльности широкого круга клиентов. Главными способами завоевания лояльности клиентов становятся внедрение технологических новинок, частое обновление продуктовой линейки и демпинг. Увеличение маржинальности возможно позже при переходе в более дорогой ценовой сегмент и соответствующего улучшения качества продукции и дополнительного софта, устанавливаемого на смартфоны Xiaomi.

Мы считаем продукция Xiaomi менее эластична к снижению глобального спроса, и компания способна нарастить долю в том числе при снижении доходов населения в основных регионах продаж. Основными драйверами роста также станут инвестиции в быстрорастущий рынок Индии, где у компании также имеются производственные площадки. Интернет-услуги Xiaomi, такие как видео- и онлайн-игры, демонстрируют устойчивый рост, по мере того как все больше людей переходят на удаленную работу. За счет этих факторов и инвестирования более 50 млрд юаней в инновации в ближайшие 5 лет, компания будет оставаться в лидерах отрасли.

Снижение котировок Xiaomi Corp на торгах в Гонконге в четверг связано со слабостью фондовых индексов Китая и гонконгского Hang Seng на прошедшей торговой сессии. В начале апреля этого года мы прогнозировали 40-процентный потенциал роста котировок, к настоящему моменту он реализовался уже на 27%. Ближайшую цель оставляем прежней —13,9 HKD/акцию.