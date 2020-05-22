Продажа американского дивизиона и ослабление рыночной конъюнктуры негативно сказались на показателях. Вчера ТМК (TMKS LI – без рекомендации) опубликовала результаты за 1 кв. 2020 г. по МСФО и провела телефонную конференцию. После продажи американского подразделения IPSCO Tubulars Inc. с 1 кв. 2020 г. группа изменила валюту представления консолидированной отчетности и теперь будет отчитываться не в долларах, а в рублях. Выручка за 1 кв. 2020 г. снизилась на 33% год к году и на 21% квартал к кварталу, составив 55,3 млрд руб., главным образом в связи с выбытием американского дивизиона. Выручка от продолжающейся деятельности (с учетом корректировки на показатели проданного бизнеса) также снизилась – на 12% год к году.

Компания планирует сокращение капзатрат. Несмотря на то что EBITDA европейского подразделения была отрицательной в отчетном периоде, рентабельность группы по EBITDA осталась на высоком уровне (16%), поскольку проданный бизнес был менее рентабельным по сравнению с российским подразделением группы. В 1кв. 2020 г. денежный поток от операционной деятельности и свободный денежный поток были отрицательными, тем не менее чистый долг сократился благодаря получению денежных средств от продажи IPSCO в начале января. По оценкам компании, показатель Чистый долг/EBITDA за 12 мес. составил 2,6х. ТМК рассматривает возможность сокращения в 2020 г. капитальных затрат до уровня ниже 150 млн долл. (в 1 кв. 2020 капзатраты составили около 3 млрд руб. (47 млн долл.), а в прошлом году – 214 млн долл.). Компания отмечает дальнейшее ухудшение ситуации на рынке трубной продукции во 2 кв. 2020 г., что оказывает негативное влияние на спрос на продукцию компании, включая спрос на бесшовные трубы OCTG.

В условиях ухудшения конъюнктуры рынка трубной продукции ТМК может потратить на выкуп собственных акций до 22 млрд руб. Совет директоров Группы ТМК на заседании 8 апреля одобрил программу приобретения обыкновенных акций, на которую 100-процентным дочерним обществом ТМК «Волжский трубный завод» (ВТЗ) может быть потрачено до 22 млрд руб. (в зависимости от количества предъявленных к выкупу акций). После устранения замечаний ЦБ РФ ВТЗ снова выставил оферту. Цена выкупа не изменилась и составляет 61 руб./акция. Срок принятия добровольного предложения составляет 70 дней с момента его получения (то есть с 19 мая 2020 г. по 27 июля 2020 г. включительно). В ближайшие несколько месяцев до окончания периода сбора заявок на выкуп котировки акций будут находиться вблизи заявленной цены выкупа 61 руб./акция. Однако затем окажутся под давлением из-за курса компании на смену публичного статуса на частный.