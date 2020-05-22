Это стало следствием снижения числа увольнений, связанных с пандемией. Кризисный пик этого показателя – 6,9 млн первичных обращений за пособиями был пройден в конце марта. С начала пандемии за пособием по безработице обратились 38,6 млн американцев. Это рекордный всплеск, который вызвал рецессию на рынке труда, выход из которой может затянуться надолго.

Предыдущий рекорд по числу первичных заявок на пособие за неделю был установлен в октябре 1982 года на уровне 695 тыс. В отчете ADP сообщается, что за весь апрель уровень занятости в частном секторе снизился на 20,2 млн человек, а майский показатель заведомо окажется еще ниже. Безработица достигла 14,7%. Тенденция к массовой ликвидации рабочих мест будет временной. Наиболее мощно она проявилась в апреле, что было связано с мерами противодействия пандемии. По данным американских дистрибьюторов обуви и розничных сетей, только в обувном секторе с начала пандемии сократили 100 тыс. рабочих мест. В мае по мере запуска производств и снятия карантина в части штатов вероятно развитие противоположной тенденции. Например, General Motors (GM) и Ford (F) на этой неделе перезапустили заводы в США и Канаде. Это предотвратит сокращение штата компаний и даст сигнал менее крупным предприятиям к возобновлению деятельности.

Ритейлеры, рестораны и другие организации начали открываться в этом месяце в ряде штатов, что позволило некоторым людям вернуться на работу. В большинстве штатов количество поданных заявок на пособие по безработице снизилось по неделям. Например, в Джорджии, где начали снимать ограничения одними из первых, фиксирует самое значительное снижение числа новых заявок на пособие — с 242 772 до 176 548. Однако общее число граждан штата, получающих пособия по безработице, продолжало увеличиваться в начале мая. Это характерно и для других штатов.

Замедление роста числа первичных заявок, возможно, связано с тем, что часть сотрудников вернулась на работу или компании, вынужденные провести оптимизацию штата в условиях карантина, после его снятия проводят новый прием сотрудников. Долгосрочной целью властей США станет возвращение к уровню занятости начала года, когда число новых заявок на пособие по безработице находилось на уровне 200 тыс. и достигало 50-летнего минимума. Только около 1,7 млн американцев обращались за пособиями, а безработица была на полувековом минимуме 3,5%.