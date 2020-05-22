Май стал вторым в истории месяцем после января по объему размещенных эмитентами из EM облигаций, номинированных в евро. Месяц еще не закончен, есть время выйти на первое место.

Заемщики из стран с развивающимися экономиками (Emerging Markets) все чаще размещают облигации в евро, дистанцируясь от доллара США, свидетельствует опубликованная агентством Bloomberg статистика. Май еще не закончен, но он уже становится вторым в истории лучшим месяцем продаж долгов сегмента EM в евро.

Эмитенты из развивающихся стран продали на внутреннем и международном долговом рынке облигации на 12,6 млрд евро. Это самый большой месячный объем с момента появления евро в 1999 г. за исключением января текущего года. При этом в общей сложности (EM+DM) в мае были проданы облигации в единой валюте на 45 млрд евро. И это самый высокий показатель за месяц за всю историю. За оставшиеся 11 дней размещения могут вывести май в лидеры, превысив объемы января.

Большинство размещений в евро обеспечили правительства стран Восточной Европы: Румыния, Словакия, Сербия, Хорватия и Словения. А также компании указанного региона. Чили также предложила облигации в единой валюте.

В январе объем заимствований эмитентов Emerging Markets превысил 15,3 млрд евро. Это в 2 раза больше, чем в январе 2019 года и составляет пятую часть от привлеченных в евро долгов за весь прошлый год (78 млрд евро).