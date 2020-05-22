Переход на удаленные стратегии позволит Facebook расти быстрее рынка
Facebook урежет зарплаты специалистам, которые уехали из Кремниевой долины. Основатель компании, Марк Цукерберг в своем видеообращении к сотрудникам довольно прямо обозначил проблему, которая сейчас характерна для большинства ведущих IT-компаний Калифорнии. Несмотря на переход на удаленный режим, компании сохранили высокие заработки, но при этом жители долины массово занялись переездом в места с более низкой стоимостью жизни и недвижимости. Средний годовой заработок специалиста в округах близ Сан-Франциско сейчас составляет около $1 млн, в городе Менло-Парк, где расположен главный офис Facebook, около $2,4 млн. Это в 15-30 раз больше среднего по США показателя. С калифорнийскими доходами можно состоятельно жить в любой точке мира.
По собственному исследованию Facebook, около 75% сотрудников компании рассматривает идею отъезда из Кремниевой долины. 60% не скрывает, что хочет поселиться в более бюджетной локации, преимущественно в небольшом городе или пригороде. Руководство IT-гиганта отреагировало на это довольно резкой сменой кадровой стратегии. Цукерберг заявил, что, во-первых, обяжет сотрудников отчитываться о реальном месте своего жительства. Тем, кто будет скрывать отъезд на ПМЖ за пределы долины, грозят некие санкции. Во-вторых, компания теперь переходит на усиленный дистанционный наем новых людей по всем штатам Америки и провинциям Канады. Формально это связывают с желанием «повысить многообразие людей и идей в компании», но фактически речь идет о сокращении издержек.
В ближайшем десятилетии Facebook рассчитывает на то, что половина сотрудников будет работать удаленно. Поездки в офис будут обязательны для новичков, а также необходимы для некоторых специалистов в рамках отдельных проектов. Примечательно, что фондовый рынок, несмотря на существенное падение индексов накануне, отреагировал на новости из Facebook ростом котировок компании на 0,6%. Инвесторы понимают, что долгосрочный эффект от удаленки будет позитивным для корпорации. В структуре издержек соцсети доминируют расходы на человеческий капитал. Во всех ключевых подсегментах: R&D, маркетинг и продажи, администрирование – затраты идут в основном на персонал. И высокий ценник на каждого сотрудника на 60-80% объясняется не его талантами, а дороговизной жизни в Кремниевой долине. До половины расходов жителей региона приходится на жилье.
По нашему мнению, за счет смены кадровой стратегии компания сможет сэкономить до 25% своих издержек на горизонте ближайших пять лет. Это до 8-10 млрд долларов в год, что сопоставимо с половиной чистой годовой прибыли. Переход на удаленные стратегии позволит компании расти быстрее рынка в целом. Наша целевая цена Facebook на ближайшие 12 месяцев – $270. Потенциал роста составляет 17%.
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