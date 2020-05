Наши обновленные прогнозы для электроэнергетических компаний, которые уже опубликовали отчетность за 1к20 по МСФО, указывают на тревожный вывод: принимая во внимание объемы производства, цены на электроэнергию на сутки вперед, а также прямое и косвенное воздействие пандемии – например, задержки в реализации ключевых проектов, как в случае Юнипро, – показатели чистой прибыли по итогам 2020 г., вероятнее всего, снизятся.

С учетом обновленных прогнозов наши модели компаний показывают, что по сравнению со сделанными до пандемии расчетами EBITDA уменьшится в среднем на 8% (в диапазоне от 22% у Юнипро до 2% у Энел России), а чистая прибыль – в среднем на 15%. Нам еще предстоит внести изменения в прогнозы для Интер РАО и Русгидро, однако уже сейчас можно заключить, что негативные тенденции – которые, согласно данным на последующих страницах настоящего материала, будут наиболее выраженными во 2к20 – охватили все компании сектора. Как мы писали в наших последних материалах InterRAO – 1Q20F IFRS preview – the dawn is planned for August, GEH – 1Q20; COVID left less upside, Unipro – 1Q20 IFRS; Berezovskaya postpones dividend, and Enel Russia – 1Q20 IFRS; strong, but already history – 2Q20 is a risk, то инвесторам следует приготовиться к значительному ухудшению показателей за 2к20 по МСФО и неприятным новостям о неплатежах в июне–июле, вследствие чего аналитики будут понижать прогнозы по прибыльности компаний сектора. Об отсутствии хороших новостей для сектора, в частности, свидетельствует то, что после обновлений по выходу отчётности за 1к20 компаний только для одной, ТГК-1, мы сохранили рекомендацию Покупать, а для остальных, Юнипро, Энел Россия, Мосэнерго и ОГК-2, мы понизили рекомендации до Держать.

Между тем рынок, по-видимому, сработал эффективно: ТГК-1 за последнее время показала опережающий рост и, исходя из нашей прогнозной цены на 12 месяцев в 0,013 руб. и текущих котировок, теперь предлагает ожидаемую полную доходность лишь 18%, в связи с чем мы корректируем ее рейтинг до Держать.