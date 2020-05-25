Доля продовольственных товаров в общих расходах достигла рекордного максимума в 46%
Исходя из данных Потребительской панели Ромир, доля расходов на продовольственные товары в общих расходах домохозяйств достигла 46%. Это рекордно высокий уровень с начала отслеживания показателя компанией Ромир.
Средний уровень расходов домохозяйства снизился на 13% м/м и на 17% г/г, до 56,8 тыс. руб., что обусловлено уменьшением покупки непродовольственных товаров в связи с карантинными мерами. Расходы на продовольственные товары, напротив, выросли на 9% м/м и 21% г/г, до 26 тыс. руб., поскольку домохозяйства закупали продукты в больших объемах в период ограничений на передвижение и скачка цен (цены в сегменте поднялись на 3,5% г/г в апреле и 2% г/г в 1к20). Наш комментарий: Розничная торговля в целом показала динамику, сопоставимую с изменениями в потребительских бюджетах: в апреле сегмент продовольственных товаров оказался наиболее устойчивым (оборот остался на уровне годичной давности), при этом в некоторых категориях продажи выросли (например, продажи вина – на 16% г/г). С другой стороны, сегмент непродовольственных товаров находился под давлением. Более других пострадала категория одежды и обуви (-77% г/г); сильные потери понесли потребительская электроника (-21% г/г), товары для ремонта и строительства (15% г/г); скорректировался спрос на товары для домашних животных и медицинские товары (-3–4% г/г).
Мы ожидаем более подробной информации о сроках снятия ограничений, наблюдая сопоставимое давление на оборот розничной торговли в мае. Помимо этого, следует отметить неопределенность, связанную с бюджетами домохозяйств после отмены карантинных ограничений.
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