Изменения бюджетного правила не повлияют на формирование курса рубля
На старте недели рубль находится вблизи отметки 71,6 в паре с долларом и 77,9 в паре с евро. Умеренно негативный внешний фон, связанный с обострением ситуации в Гонконге и напряженной взаимной риторикой между США и Китаем, создает риски для умеренного ослабления рубля. В отсутствие значимых публикаций макроэкономической статистики в рамках текущей недели внимание участников рынка будет сосредоточенно именно на данных темах. Из внутренних факторов отметим ряд комментариев, прозвучавших на пресс-конференции главы Банка России в пятницу. Регулятор отметил, что изменение бюджетного правила в том, что касается режима продаж/покупок валюты не планируется.
Это означает, что до тех пор, пока цены на нефть остаются ниже цены отсечения (42,4 долл./бар. в текущем году), Банк России продолжит регулярные продажи валюты из ФНБ для компенсации выпадающих доходов бюджета. При более высоких ценах на нефть продажи валюты сменятся покупками. Таким образом, значимых изменений в формировании курса рубля в том, что касается влияния на него бюджетного правила, не ожидается. Ключевыми факторами для рубля останутся аппетит к риску на глобальных площадках, динамика цен на нефть и привлекательность российских активов для иностранных инвесторов. Банк России сохранил сигнал о вероятном снижении ставки на 100 бп на заседании 19 июня.
Это продолжит поддерживать спрос на ОФЗ в рамках еженедельных аукционов, что последнее время выступало фактором поддержки для рубля. С учетом того, что в ожидания рынка такое снижение ставки уже практически полностью заложено, влияние данного фактора поддержки для рубля будет постепенно ослабевать.
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