В ходе пятничных торгов цены на золото выросли незначительно — на 0,4%, несмотря на существенную эскалацию рисков в отношениях между США и Китаем. Вечером Минторг США объявил о новых санкциях против 33 китайских компаний и правительственных организаций. Фигурантов этого списка обвиняют в причастности к репрессиям против уйгуров, а также в связях с компаниями, которые участвуют в создании оружия массового поражения и разработке военных технологий. Это лишь часть возможных санкций — США планирует ввести новые ограничения, если власти КНР реализуют анонсированные планы по ужесточению режима государственной безопасности в Гонконге.

Риторика китайской стороны остается достаточно жесткой. В частности, министр иностранных дел Китая Ван И в минувшие выходные отметил, что некоторые политические силы в США ставят Пекин и Вашингтон на грань "новой холодной войны". Ситуация осложняется тем, что официальный курс юаня постепенно снижается, что традиционно оказывает поддержку ценам на золото.

Инвестиционный спрос на золото со стороны западных биржевых фондов (ETF) остается высоким. ETF наращивают покупку золота уже 21 день, и их совокупная позиция на этом рынке, по данным Bloomberg, достигла 99,5 млн унций. При этом чистая длинная позиция хедж-фондов на рынке золота по-прежнему весьма значительна: число длинных контрактов превышает число коротких на 173 тыс., хотя число коротких позиций также растет (оно достигло 24,5 тыс.), согласно данным за неделю, завершившуюся 19 мая.